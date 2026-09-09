Massa se reunió con los intendentes de la Liga y busca ser el arquitecto de la unidad

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La Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires mantuvo este martes un encuentro con Sergio Massa en San Fernando, con una agenda atravesada por la situación económica, las dificultades de gestión de los municipios y el escenario político de cara a los próximos desafíos electorales.
La reunión se realizó en el Club de la Marina y tuvo como anfitrión al intendente local, Juan Andreotti. Participaron, entre otros, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gastón Granados (Ezeiza), además de otros jefes comunales que integran el espacio conocido informalmente como "Grupo AFA".
Uno de los principales ejes fue la situación económica. Massa realizó un análisis de la coyuntura macro y microeconómica, mientras que los intendentes plantearon su preocupación por el endeudamiento de las familias y el impacto que tiene sobre la vida cotidiana de los vecinos y sobre la gestión de los distritos.
La agenda también incluyó cuestiones vinculadas a la infraestructura y el desarrollo local. Entre las obras mencionadas estuvieron el Camino del Buen Ayre -conocido como Camino Perón- y la Ruta 6. Además, se abordó la capacitación laboral como una herramienta para fortalecer las oportunidades de empleo y el vínculo de los gobiernos locales con sus comunidades.
En el plano político, uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de preservar la unidad del peronismo como condición para construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei. Massa planteó que, más allá de las candidaturas que puedan surgir, el desafío pasa por evitar una fractura interna y sostener la competencia dentro del espacio.
Durante el encuentro también apareció el debate por las reelecciones de los intendentes. Ante el planteo de los jefes comunales, Massa sostuvo que no modificará su posición sobre el tema, aunque aclaró que esa postura no debe convertirse en un obstáculo para la construcción política. En ese marco, insistió en la necesidad de evitar un "corte" interno y priorizar la unidad.
Andreotti, por su parte, manifestó su intención de competir y planteó que esa decisión debe ser conversada y compartida con el resto de los intendentes del espacio. La discusión quedó así incorporada a una agenda más amplia, en la que las candidaturas aparecen subordinadas a la estrategia de unidad.
Consultado por su propio futuro político, Massa evitó centrar la discusión en una eventual candidatura y definió otro objetivo: ser el "arquitecto de la unidad" del peronismo y de su ampliación hacia otros sectores. La intención, según planteó, es construir un espacio con capacidad para competir electoralmente contra Milei.
El encuentro se inscribe en la ronda de conversaciones que la Liga de Intendentes viene desarrollando con distintos sectores del peronismo. Los jefes comunales ya mantuvieron reuniones con el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y el vicepresidente del PJ Nacional y senador, José Mayans, entre otros dirigentes.
La Liga está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).