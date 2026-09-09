Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 ENCUENTRO

Massa se reunió con los intendentes de la Liga y busca ser el arquitecto de la unidad

La reunión se realizó en el Club de la Marina y contó con la presencia de varios jefes comunales; se abordaron temas económicos, de infraestructura y el escenario electoral bonaerense

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.