La interna peronista se metió hasta en la marcha por La Noche de los Lápices

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La Noche de los Lápices es una fecha muy sensible y respetada por la sociedad, principalmente en la ciudad de La Plata. Un 16 de septiembre de 1976, un grupo de 10 estudiantes fue secuestrado por la policía en el marco de una Dictadura que ya mostraba su fuerte autoritarismo mientras movilizaban por el boleto estudiantil.
Este 16 de septiembre se cumplen cincuenta años de ese trágico hecho y se espera una fuerte movilización en la ciudad de La Plata. Pese a que se trata de una fecha importante para toda la militancia estudiantil, las tensiones en el peronismo bonaerense se metieron en dicho terreno y la interna parece no tener fin.
Este nuevo capítulo de los roces entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho a Futuro se da porque no está garantizada la logística para la militancia. Quienes encendieron la mecha fueron los integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires. Pusieron el grito en el cielo porque no confirmaron que haya micros disponibles para que se puedan movilizar hacia la capital bonaerense.
Los integrantes de la FES lanzaron duras críticas hacia el gobierno bonaerense. Pusieron sobre la mesa durante un encuentro que hace pocos días hicieron un acto de juventudes en San Martín, además de que están planificando un fuerte acto en Avellaneda.
La respuesta del gobierno bonaerense fue que no había recursos disponibles para garantizar los micros para una movilización tan importante. “Para los actos si pusieron los recursos”, sostuvieron los integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia.
Sin embargo, deslizaron otro motivo por el cual el gobierno bonaerense todavía no garantizó la logística y tiene que ver con que los representantes de la FES tienen intenciones de movilizar con una bandera con la consigna de Cristina Libre, en el marco de la condena de la expresidenta por la Causa Vialidad.
En ese sentido, los estudiantes lanzaron duras críticas hacia la gestión bonaerense. Sostuvieron que “mientras se dedican a hacerle actos al gobernador, esta vez no quiere poner recursos por la movilización de estudiantes a 50 años de La Noche de los Lápices”.
Sostuvieron que esta situación “le hace daño al gobernador”, argumentando que “hasta Scioli y Vidal pusieron los micros cuando era el 16 de septiembre y en ningún momento condicionaron las consignas”.
“Parece que si no sos del MDF no hay micros”, aseguraron desde el espacio estudiantil. En esa línea, manifestaron su preocupación porque “sienten que desde el gobierno provincial quieren marcar imposiciones y condicionamientos para el armado la movilización, y que el acceso a los colectivos sea utilizado como herramienta de presión”.
En la última movilización de La Noche de los Lápices también hubo un episodio de tensión por una bandera de Cristina Libre. En dicha ocasión, participaron de la marcha tanto el gobernador Axel Kicillof como los dirigentes de La Cámpora, Mayra Mendoza y Wado de Pedro. Hubo tensiones porque el kirchnerismo quiso poner esa bandera en un frente de columna y se generaron discusiones con el resto de las facciones del peronismo.