Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 DISPUTAS

La interna peronista se metió hasta en la marcha por La Noche de los Lápices

Pese a que se trata de una movilización sensible para el sector estudiantil, kicillofistas y kirchneristas volvieron a mostrar diferencias y se agigantan las tensiones entre ambos bandos.

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