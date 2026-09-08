Apps
Martes, 8 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
HOY

La Provincia lanzó un plan para prevenir los suicidos: hay cinco por día

Kicillof presentó la iniciativa junto a tres ministros de su gabinete. Se reforzarán las guardias, se abrirán nuevos centros de salud mental y el 0800 del área funcionará 24/7.

La Provincia lanzó un plan para prevenir los suicidos: hay cinco por día
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hoy, junto a tres ministros de su gabinete, un plan de prevención del suicidio, frente a las alarmantes cifras que revelan el crecimiento del fenómeno a nivel nacional y específicamente en territorio bonaerense, donde se registran 5,4 por día.

La cifra la dio el ministro de Salud provicial, Nicolás Kreplak, que participó del anuncio junto a Kicillof, al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y a la titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Flavia Terigi.

El “Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio” contempla el refuerzo de varias estructuras existentes y la creación de nuevos centros de salud mental.

Por ejemplo, el número gratuito de atención en salud mental (0800-222-5462) pasará a funcionar las 24 horas, todos los días de la semana. Además, se incorporarán más de 100 psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para reforzar las guardias e internaciones.

Además, se fortalecerá el Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas, y se dará continuidad al programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias.

También se dará acompañamiento a los municipios bonaerenses con mayores tasas de suicidio, y se presentará una guía clínica para la prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante la ideación e intentos de suicidio, y también para la contención y tratamiento de los familiares y allegados a personas suicidas.

Además, se constituirán más mesas intersectoriales en los municipios (ya hay 80) y se elaborarán guías y documentos para que las comunas puedan abordar esta problemática.

Además, se lanzará una campaña provincial de prevención con spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales.

Una de las cuestiones que se puso sobre la mesa es el fuerte desbalance en términos de género, ya que el 80% de las personas que se suicidan son varones.


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DISPUTAS

La interna peronista se metió hasta en la marcha por La Noche de los Lápices

Pese a que se trata de una movilización sensible para el sector estudiantil, kicillofistas y kirchneristas volvieron a mostrar diferencias y se agigantan las tensiones entre ambos bandos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Intendente ganó la pulseada y se quedó con la presidencia del Puerto Quequén

$2.125 millones para repartir entre los municipios: cómo se corta la torta

Pinamar: el Enduro llegó a la Justicia con una denuncia contra Ibarguren y Alejo Yeza

Los intendentes y su libro de quejas

Otro Concejo Deliberante se hace eco del drama de las familias endeudadas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET