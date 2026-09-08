Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 HOY

La Provincia lanzó un plan para prevenir los suicidos: hay cinco por día

Kicillof presentó la iniciativa junto a tres ministros de su gabinete. Se reforzarán las guardias, se abrirán nuevos centros de salud mental y el 0800 del área funcionará 24/7.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.