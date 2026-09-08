Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 JUEGOS BONAERENSES

$2.125 millones para repartir entre los municipios: cómo se corta la torta

El Gobierno bonaerense autorizó aportes no reintegrables por $2.125 millones para financiar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. En el reparto de la torta, dos del interior encabezan el ranking con más de $36 millones y uno no recibe nada de nada.

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