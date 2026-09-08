$2.125 millones para repartir entre los municipios: cómo se corta la torta
El Gobierno bonaerense autorizó aportes no reintegrables por $2.125 millones para financiar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. En el reparto de la torta, dos del interior encabezan el ranking con más de $36 millones y uno no recibe nada de nada.
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El Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un nuevo giro de fondos hacia los municipios bonaerenses. A través del Decreto N° 1360/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Provincia autorizó aportes no reintegrables por $2.125.163.640 para financiar la etapa regional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses.
Los recursos serán transferidos a los municipios incluidos en el Anexo I del decreto y deberán ser utilizados para afrontar los gastos vinculados al desarrollo de la competencia. Las comunas, además, tendrán que rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
Pero la distribución muestra diferencias importantes entre los distritos. Patagones quedó al frente del reparto, con $37.134.950, seguido de cerca por Pehuajó, que recibirá $36.869.050.
El tercer lugar corresponde a General Arenales, con $30.607.600, mientras que Chacabuco completa el podio con $30.234.120. Más atrás aparecen Olavarría, con $28.175.950, y Tandil, con $27.488.000.
Entre los diez municipios que más fondos reciben también figuran 25 de Mayo ($26.694.350), Nueve de Julio ($26.616.900), Lincoln ($25.827.275) y Ayacucho ($25.585.800). Bolívar queda inmediatamente por debajo, con $25.547.950.
Los que quedan más abajo
En el extremo contrario aparece Ituzaingó, que recibirá $4.494.500. Le siguen José C. Paz, con $5.647.500; San Isidro, con $6.320.365; General Lavalle, con $6.479.550; y Hurlingham, con $6.536.500.
Un dato llamativo del anexo es el caso de Villarino, que aparece con $0 en las tres categorías y sin asignación total. El documento también consigna municipios “sin apoyo”.
Cómo se distribuyen los $2.125 millones
El grueso del dinero está destinado al componente deportivo juvenil: $1.722.477.970. Otros $256.848.975 corresponden a adultos y $145.836.695 a Cultura.
La resolución de la Provincia establece que los fondos tienen carácter de aporte no reintegrable, por lo que no deberán ser devueltos por los municipios, aunque sí deberán justificar ante el Tribunal de Cuentas el destino de los recursos.
El desembolso se suma a otro aporte provincial destinado a la etapa local de los Juegos Bonaerenses, en un esquema mediante el cual la administración de Kicillof transfiere recursos a los municipios para sostener la competencia deportiva y cultural. El decreto lleva las firmas del gobernador, Axel Kicillof, y de los ministros Andrés Larroque, Pablo Julio López y Carlos Bianco.