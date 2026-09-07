Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Nuevos jueces dejan sus cargos y la Justicia bonaerense suma cambios

El Gobierno de Axel Kicillof aceptó la salida de dos magistrados bonaerenses: uno de un juzgado Civil y Comercial de La Plata, cuya renuncia queda supeditada al resultado de una actuación administrativa, y otro de un Tribunal del Trabajo de San Isidro, que alegó motivos particulares.

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