Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de septiembre de 2026 RECAMBIO

El abadismo se quedó con la Juventud Radical de la Provincia: Rocío Tedesco es la nueva presidenta

La rama de juventudes del radicalismo tuvo su plenario provincial este sábado para realizar la renovación de autoridades. La joven dirigente del Partido de La Costa y de la Quinta Sección Electoral, fue elegida presidenta.

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