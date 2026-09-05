Volver | La Tecla Nacionales 5 de septiembre de 2026 PESAR

Murió Alberto Iribarne, histórico dirigente peronista y exministro de Néstor Kirchner

El abogado y dirigente justicialista tenía 76 años. Fue titular de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y embajador argentino en Uruguay durante la gestión de Alberto Fernández. ￼

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