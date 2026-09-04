PH arma una mesa explosiva para la noche

Andy Kusnetzoff ya tiene la lista para la nueva emisión de su show televisivo. De esta manera, PH, Podemos hablar vuelve a Telefe con una mesa pensada para el debate y el morbo: Carmen Barbieri, Paula Chaves, el Turco Naim, Tuli Acosta y el Chino Leunis.



Carmen Barbieri es una de las cartas fuertes. Ícono de la capocómica, llega con años de televisión a cuestas y con la certeza de que no va a pasar de largo.



Paula Chaves suma otra capa: el roce con Zaira Nara, la versión de un conflicto con Mery del Cerro (hoy saldado, según se dice) y la vida en familia con Pedro Alfonso.



El Turco Naim puede ser el invitado menos previsible. Desde que se separó de Emilia Attias eludió a la prensa y se fue a vivir a Ecuador, en un retiro que ahora interrumpe frente a las cámaras.



Tuli Acosta entra por el capítulo sentimental: se la vinculó con la separación de La Joaqui y Luck Ra. Ella insiste en que con el cantante son amigos. La lista se cierra con el Chino Leunis.La mesa llega después de un programa caliente.



La semana pasada estuvo Maxi López y habló de Icardi, de Wanda y de lo que piensan sus hijos.



Kusnetzoff busca repetir el pulso: figuras con historia reciente y temas que no necesitan presentador para encenderse.