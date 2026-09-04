De La Plata a Junín, una cuestión capital

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La Plata, la capital bonaerense, es centro de una polémica instalada a partir de un libro, próximo a presentarse, que propone a Junín como nueva capital de la Provincia, dejando a la actual como eje cultural de los bonaerenses.
Uno de sus autores, el exdiputado nacional y excandidato a vicegobernador bonaerense por el lavagnismo, Miguel Saredi, explicó que “La Plata fue siempre nuestra capital educativa, nuestra capital cultural, era el lugar donde todos los jóvenes de la Provincia iban a estudiar durante décadas, y fue creada por Dado Rocha con ese fin. Pero todo esto fue perdiendo espacio, y se transformó en un Conurbano administrativo y burocrático, que también hace afearla y generar quejas de los vecinos platenses”.
Tras aclarar que “este proyecto no es contra La Plata”, explicó que la propuesta que hace junto al escritor marplatense Luis Gotte, se basa en la experiencia de grandes países que fortalecen sus ciudades intermedias. En el caso bonaerense, aplican Lincoln, Chivilcoy, Bragado, Chacabuco, Azul, Bolívar, 9 de Julio y otras, a las que propone aborcarse con especial énfasis. También está la idea de mirar al interior productivo, porque -señalan- “allí está la calidad de vida, el potencial de un futuro de trabajo”, terminando con lo que considera “una situación actual de centralización unitaria”.
Acerca de la elección de Junín, Saredi explicó que “está más cerca de Santa Fe, de Córdoba”, añadiendo que “Córdoba, por ejemplo, se ha desarrollado, en gran medida, por el estilo mediterráneo”.
“También, desde lo estratégico, por la conectividad, por el potencial, por la cadena agroindustrial, por el tema tecnológico, es ideal Junín. Podemos armar un triángulo con Tandil y Bahía Blanca, una como polo tecnológico y la otra como polo energético”, dijo.
La polémica está servida y ha generado ya reacciones. De sorpresa, algunas, otras de tono negativo como las que nacen desde la actual capital de los bonaerenses.
PABLO PETRECCA (PRO) “No se trata de trasladar la capital, algo que no sé si es bueno”
El Senador provincial del PRO y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, aseguró que le da “alegría que la ciudad elegida sea la mía, seguramente tendrá que ver con lo que hemos hecho en los últimos tiempos de gestión y que, sin duda, ha transformado la ciudad”. Aunque aclaró que “el debate es válido, pero debemos debatir una reforma integral de la Provincia. No se trata de trasladar la capital, algo que no sé si es bueno”.
El legislador amarillo añadió que “podemos debatir, pero también depende qué se quiera trasladar a Junín. Obviamente, infraestructura tiene que agregarse, y si bien la prioridad hoy es otra, está en condiciones de poder ser capital de los bonaerenses”.
Petrecca puntualizó que “se necesitan otro tipo de debates, que tienen que ver con darle mayores autonomías a los municipios y descentralizar recursos. Además de otros que están hace mucho tiempo dando vueltas en esta provincia tan grande, ver cómo la administramos y cómo la dividimos. Debatir también leyes que ya han quedado muy atrás, como la Ley Orgánica Municipal, una norma establecida cuando teníamos los famosos municipios ABL (alumbrado, barrido y limpieza), cuando hoy se hacen cargo de la seguridad, de la educación, de la salud”.
“También necesitamos reformas a la Ley de Contabilidad, de la Constitución, cosas más profundas. Entonces, me parece que hay que dar un verdadero debate sin mezquindades, poniendo la provincia de Buenos Aires en primer lugar. No es un tema principal trasladar la capital, pero celebro que estemos en medio de este debate que se comienza a dar para mejorar la Provincia”, dijo.
MARCELO LEGUIZAMÓN (HECHOS) “No quiero que rompan más las bolas con la ciudad de La Plata”
El senador platense Marcelo Leguizamón aseguró que “La Plata no es la capital de la provincia por casualidad o por capricho, fue creada y nació para ser capital. Es uno de los proyectos políticos, urbanos, institucionales más importantes de la historia argentina”.
El legislador, que preside el bloque Hechos, aclaró que no tiene nada contra los juninenses. “Claramente, hay mucho respeto. Me parece que es desconocer la historia, más viniendo de actores de la provincia de Buenos Aires, muchos todavía en funciones, que desconocen la Constitución bonaerense. No es enojo con nadie, respeto las distintas ideas, pero es poner en valor y resaltar cómo nació la ciudad de La Plata, y para qué nació”.
El “Chuby” añadió: “No quiero que rompan más las bolas con la ciudad de La Plata, no creo que el problema sea dónde está la capital sino quién y cómo gobierna la Provincia. Y espero que en 2027 haya un gobernador de la provincia de Buenos Aires”.
Tras criticar iniciativas como el traspaso a la Provincia de la República de los Niños o incluir otras ciudades a la Octava sección electoral, incluso quien sostiene que “es una ciudad de empleados públicos”, aseguró que “en los últimos años nos han gobernado desde la Capital Federal, el problema está ahí, porque por más que traslademos la capital a Junín, a Mar del Plata o a Bahía Blanca, si nos siguen gobernando porteños, obviamente no hay solución”. Finalmente, el senador provincial dijo que “La Plata cumple con el rol de capital, pero la retribución no viene. Por eso hemos planteado en la Legislatura la discusión para que la ciudad de La Plata tenga su tasa de capitalidad establecida a través de una ley.”
MATIAS DE URRAZA (LLA) La Plata, prenda de unidad nacional
El senador Matías de Urraza (LLA) dijo que “habría que evaluar los costos que generaría una cuestión de esta magnitud. En primer lugar, el de hacer una reforma constitucional, y luego las erogaciones en infraestructura vial y digitalización que implica adaptar una ciudad como Junín para ser receptora de una estructura administrativa”.
El legislador platense evaluó que “colapsaría el mercado inmobiliario de ahí, sumado a un segundo colapso de servicios públicos como agua, cloacas o gas. Además, es una ciudad agropecuaria, que cambiaría drásticamente su configuración socio económica”.
“Por otro lado, en La Plata quedarán edificios administrativos ociosos, de los cuales la Provincia tendrá que hacerse cargo. Su reconversión y liquidación llevará mucho tiempo y dinero. También el traslado de miles de empleados públicos va a traer un conflicto sindical con los gremios estatales, derivando en jubilaciones anticipadas y despidos”.
Finalmente, aseguró que “es una idea que atenta contra la Constitución y la historia nacional. La Plata fue fundada como prenda de unidad nacional para dar por finalizada la guerra civil que implicó la federalización de Buenos Aires”.