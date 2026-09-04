Volver | La Tecla Informe Especial 4 de septiembre de 2026 POLEMICA

Por Javier Garbulsky

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De La Plata a Junín, una cuestión capital

La posibilidad de mudar la capital provincial a Junín, planteada por un exdiputado y un escritor, generó un debate que recién comienza. Sorpresa en la política y rechazo platense

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