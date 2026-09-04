Malvinas agitó el avispero: Milei sumó apoyos y recibió críticas del peronismo bonaerense

Malvinas nos tiene que encontrar unidos.



Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo.



La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los… pic.twitter.com/qiCbpfTssZ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 4, 2026

La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado Argentino. Celebro que el Ejecutivo aplique en base a legislación anterior, sanciones ante el avance unilateral del Reino Unido en la exploración y explotación de recursos,… — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 4, 2026

Galtierizar dice este viejo que fue canciller y ministro de defensa del gobierno que destruyo a las fuerzas armadas https://t.co/qXl0UEshDX — Agustín Romo (@agustinromm) September 4, 2026