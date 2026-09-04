Malvinas agitó el avispero: Milei sumó apoyos y recibió críticas del peronismo bonaerense
El anuncio de Javier Milei sobre Malvinas abrió una nueva disputa política. Cristian Ritondo y otros dirigentes respaldaron el reclamo de soberanía, mientras el peronismo acusó al Presidente de oportunismo y de intentar “galtierizar” su figura. La creación de un Consejo de Seguridad también encendió críticas.
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Las declaraciones de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas volvieron a poner la soberanía sobre las islas en el centro de la agenda política y, rápidamente, agitaron el avispero entre oficialismo y oposición. El Presidente logró cosechar respaldos de dirigentes de distintos espacios, aunque el anuncio también despertó fuertes cuestionamientos por parte del peronismo y la izquierda.
Desde el PRO, Cristian Ritondo tomó distancia de cualquier disputa partidaria y respaldó el llamado del Gobierno a construir una posición común. “Malvinas nos tiene que encontrar unidos”, sostuvo el dirigente, quien además anticipó que su bloque espera que el proyecto anunciado por Milei llegue al Congreso para debatirlo.
Malvinas nos tiene que encontrar unidos.
Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo.
En la misma línea se expresó el senador radical Maximiliano Abad, quien remarcó que la cuestión Malvinas “no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado argentino”. El legislador destacó además las sanciones anunciadas frente al avance británico en la exploración y explotación de recursos y reclamó una política de Estado que trascienda a una gestión presidencial.
La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado Argentino. Celebro que el Ejecutivo aplique en base a legislación anterior, sanciones ante el avance unilateral del Reino Unido en la exploración y explotación de recursos,…
También hubo respaldos desde sectores cercanos al oficialismo. Ramón Lanús sostuvo que “las Malvinas son argentinas” y acompañó la decisión de Milei de defender la soberanía y los recursos mediante “acciones concretas”.
Pero el tono cambió por completo desde el peronismo. El exministro de Defensa y excanciller Jorge Taiana acusó al Presidente de intentar “galtierizar” su figura después de tres años de lo que definió como una política de “desmalvinización”.
Taiana cuestionó además que Milei utilice la cuestión Malvinas para impulsar un Consejo de Seguridad Nacional, al considerar que se trata de una medida vinculada con una estrategia contrainsurgente y que puede resultar peligrosa. El dirigente también recordó que las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en las islas ya están contempladas en leyes sancionadas anteriormente.
La respuesta llegó desde La Libertad Avanza. El diputado Agustín Romo ironizó sobre las críticas de Taiana y lo acusó de formar parte del gobierno que, según planteó, “destruyó a las Fuerzas Armadas”.
Galtierizar dice este viejo que fue canciller y ministro de defensa del gobierno que destruyo a las fuerzas armadas https://t.co/qXl0UEshDX
Bianco contra Milei: “267 días tardó el fan de Thatcher”
Uno de los cruces más duros surgió desde la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó a Milei de “oportunista” y cuestionó que hayan transcurrido 267 días hasta que el Gobierno adoptara las medidas anunciadas.
Bianco sostuvo que durante ese período Milei no había tomado medidas efectivas para afectar los intereses relacionados con la explotación de recursos en Malvinas, ni contra el Reino Unido ni contra empresas, aseguradoras, proveedores y financistas vinculados con esas operaciones.
El funcionario de Axel Kicillof también planteó que la defensa de la soberanía requiere “responsabilidad e inteligencia estratégica” y anticipó que su espacio trabaja para terminar en 2027 con lo que definió como el “statu quo de la ocupación británica”.
A las críticas se sumó Malena Galmarini, quien cuestionó el giro discursivo de Milei y puso el foco en la relación del Presidente con Donald Trump. “¿Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump?”, lanzó la dirigente, quien calificó el anuncio como una “payasada” y sostuvo que constituye una falta de respeto hacia los veteranos y la historia argentina.
¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!
Recién se entera? Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol! 🤣
Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???
Qué payasada… Qué falta de respeto a nuestros Veteranos, a nuestra historia.
Galmarini también apuntó contra el antecedente de Milei en torno a la cuestión Malvinas y recordó el episodio que protagonizó durante un partido de fútbol. “Recién se entera? ¡Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol”, ironizó.
Para la exfuncionaria, la política sobre las islas no puede quedar sujeta a los cambios de un gobierno. “Debe ser una política de Estado, profesional, que se acuerde en el Congreso Nacional y la Cancillería y se sostenga más allá de quien gobierne”, planteó.
Por su parte, el senador libertario Diego Valenzuela, quien acusó al kirchnerismo de sentirse incómodo porque Milei tomó una causa que, según sostuvo, consideraban de su propiedad.
“La soberanía argentina no tiene dueño ni bandera partidaria”, afirmó Valenzuela, profundizando la disputa por la apropiación política de una causa que históricamente atravesó a prácticamente todo el arco político argentino.
La izquierda también encendió las alarmas
Desde la izquierda, Myriam Bregman puso el foco en otro aspecto del anuncio presidencial: la creación del Consejo de Seguridad Nacional y el pedido de facultades especiales.
La dirigente calificó la iniciativa de “muy peligrosa” y cuestionó que esas herramientas puedan ser utilizadas en el marco de la política de seguridad del Gobierno, al tiempo que vinculó el debate con las actividades desarrolladas en Malvinas.
Así, el anuncio presidencial produjo un efecto político particular: Malvinas volvió a funcionar como un punto de encuentro para algunos sectores de la oposición, pero también como un nuevo escenario de confrontación entre Milei y el peronismo.
El Gobierno busca presentar su nueva postura como parte de una estrategia para recuperar la soberanía mediante presión diplomática y medidas concretas. La oposición, en cambio, se divide entre quienes acompañan el reclamo pero cuestionan la oportunidad y el enfoque elegido por Milei, y quienes directamente advierten sobre el alcance de las nuevas herramientas de seguridad.
El resultado es una disputa que excede la cuestión diplomática con el Reino Unido: Malvinas volvió al centro del tablero político argentino y amenaza con convertirse en otro terreno de batalla rumbo a 2027.