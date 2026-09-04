Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Curestis: "El Gobernador tiene que decidir cómo avanzar"

Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. La oposición espera señales del Ejecutivo ante una discusión que no avanza. "La Cámara alta sigue parada, estamos esperando que se activen las comisiones", afirmó Carlos Curestis.

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