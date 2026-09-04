Curestis: "El Gobernador tiene que decidir cómo avanzar"
Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. La oposición espera señales del Ejecutivo ante una discusión que no avanza. "La Cámara alta sigue parada, estamos esperando que se activen las comisiones", afirmó Carlos Curestis.
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Carlos Curustis, senador provincial de La Libertad Avanza, puso el foco en la responsabilidad del gobernador Axel Kiicllof ante la imposibilidad de avanzar en la discusión de la reforma política. En ese sentido, insistió en que, en caso de que se implementen cambios, se deben hacer en años no electorales.
En cuanto a las discusiones en el ámbito legislativo, en declaraciones a La Tecla, dijo que “no avanza en la Cámara de Senadores. La Cámara alta sigue parada, estamos esperando que se activen las comisiones, así que es una pena porque no tenemos un diagnóstico realmente claro de lo que va a pasar”.
“Obviamente la postura de La Libertad Avanza es que no queremos PASO, no queremos reelecciones, vamos a pelear sí o sí por la boleta única de papel. Me parece que la BUP es un paso importante que lo hemos vivido todos los bonaerenses y que hoy realmente va a dar un gran resultado”, expresó. Asimismo, añadió: “Normalmente da la claridad y la transparencia que necesitamos todos”.
En tanto, el presidente del bloque libertarios manifestó que “el Gobernador tiene que decidir cómo avanzar. Realmente, yo creo que desdoblar puede ser una de sus jugadas, pero depende de su interna, de cómo ellos van manejándola y cómo llega a terminar”.
Sobre los tiempos para tratar la reforma electoral, Curestis consideró que “creo que es el momento, que si hay que hacer alguna reforma es ahora. Es lo que habíamos hablado el año pasado, todo tema de reforma se tiene que realizar en un año no electivo”.
“Yo creo que el año que viene va a ser algo muy apresurado, pasó el año pasado y creemos que es el momento de empezar a discutir todos estos temas”, añadió.
Finalmente, el legislador provincial sostuvo que “es el momento de discutir todos los temas, todo lo que sea reforma. Creo que el tema judicial es importante para la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con jueces que están concursando o han concursado y tienen que volver a concursar porque se caen las entrevistas. Me parece que es el momento clave para tratar todos esos temas”.