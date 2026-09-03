Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 GRAFICA

Reforma política: piden dejar atrás la discusión coyuntural sobre reelecciones

Un legislador del PRO en el Senado bonaerense cuestionó el debate por las reelecciones y reclamó avanzar con la Boleta Única Papel, el desdoblamiento electoral y una reforma que discuta "los problemas de fondo" de la Provincia.

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