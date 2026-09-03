Reforma política: piden dejar atrás la discusión coyuntural sobre reelecciones
Un legislador del PRO en el Senado bonaerense cuestionó el debate por las reelecciones y reclamó avanzar con la Boleta Única Papel, el desdoblamiento electoral y una reforma que discuta "los problemas de fondo" de la Provincia.
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“Otra vez se está hablando de las reelecciones. ¿qué estamos transformando con eso?, ¿le estamos mejorando algo a los bonaerenses o estamos resolviendo un problema de la política? Nosotros queremos cambios profundos, y en esos debates va a estar la reforma política, porque hace falta dar esa discusión, obviamente”, remarcó el jefe de bloque del PRO en el Senado, Pablo Petrecca. Dentro de esas reformas, entre otras cosas, el legislador apunta a la Boleta Única Papel y a la posibilidad de llevar a la Legislatura a ser unicameral.
“¿Todo esto tenemos que discutirlo siempre sobre la fecha para ver qué me conviene a mí, o lo discutimos en el largo plazo con la seriedad que corresponde para ver qué le conviene a la Provincia? Bueno, otra vez estamos encerrados en esta discusión, coyuntural, mirando en el corto plazo. Y eso fracasa, lamentablemente fracasa”, puntualizó el exintendente de Junín. En contra de las reelecciones indefinidas, porque “nuestro espacio fue el que propuso el cambio en la ley y no estamos a favor de modificarla”, Petrecca reafirmó que el PRO impulsa la implementación de la BUP, porque “fue un sistema exitoso en la última elección a nivel nacional y creemos que va a ser más ágil, menos complejo y más económico; además evita un montón de mañas y fraudes de la política”. En ese sentido, recordó que “se han presentado proyectos desde el bloque que están para ser tratados”.
Sobre las primarias puntualizó: “Creo que la PASO es un es un instrumento que nació para dirimir diferencias de ideas y de espacios, y es una herramienta que puede dar más músculo y, en definitiva, terminar confluyendo en lo que la sociedad hoy termina eligiendo, que es A o B. Yo estoy a favor de las PASO, creo que no hay muchas más opciones. La PASO puede concentrar en A y en B a dos sectores con ideas antagónicas, pero que, en definitiva, son una propuesta electoral sobre qué camino va a tomar una provincia, una ciudad o el país”. Respecto al desdoblamiento dijo: “Estoy de acuerdo, la Provincia tiene muchos temas para debatir. Digamos lo que está pasando en el Conurbano con la inseguridad; con la educación, que cada vez es peor; con el sistema de salud; con la infraestructura. Y el desdoblamiento tiene que ver con eso, con hablar de la provincia de Buenos Aires, que. sin desdoblamiento queda siempre diluida a los temas nacionales”.