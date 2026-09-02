Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 ARMANDO

Intendentes de la Sexta se reunieron con Massa y el 2027 volvió a aparecer en la mesa

En un encuentro en Buenos Aires, cinco jefes comunales de la Sexta Sección escucharon al líder del Frente Renovador insistir con una candidatura para el próximo año. Las versiones y detalles del encuentro

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