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Intendentes de la Sexta se reunieron con Massa y el 2027 volvió a aparecer en la mesa

En un encuentro en Buenos Aires, cinco jefes comunales de la Sexta Sección escucharon al líder del Frente Renovador insistir con una candidatura para el próximo año. Las versiones y detalles del encuentro

Intendentes de la Sexta se reunieron con Massa y el 2027 volvió a aparecer en la mesa
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La sucesión de cara al 2027 todavía no tiene fecha de largada, pero los movimientos dentro del peronismo empiezan a delinear el tablero. En ese contexto, Sergio Massa se reunió en Buenos Aires con un grupo de intendentes de la Sexta Sección Electoral: Ricardo Marino (Patagones), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Bevilacqua (Villarino), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Matías Nebot (Saavedra).

Según fuentes consultadas por La Tecla, el líder del Frente Renovador les transmitió a los jefes comunales que su intención es ser candidato en 2027, en lo que interpretó como una definición hacia adentro del espacio. Sin embargo, desde el círculo más cercano a Massa relativizaron esa versión y aseguraron que no hay una decisión tomada al respecto.

En la misma línea, el tigrense habría deslizado que su horizonte es disputarle el lugar a Axel Kicillof, aunque entre los propios intendentes persisten las dudas sobre el verdadero alcance de esas palabras: no queda claro si se trató de una definición política o de una arenga destinada a mantener cohesionado al espacio de cara a los próximos años.

El encuentro se da en medio de una interna cada vez más visible entre el kicillofismo y el kirchnerismo, de la que el Frente Renovador busca mantenerse al margen. La estrategia del massismo pasa por sostener la unidad con todos los sectores del peronismo bonaerense, al tiempo que exhibe dirigentes con capacidad de gestión territorial.

Kicillof, por su parte, avanza en la construcción de una estructura nacional que le permita sostener una futura candidatura presidencial, lo que abre un interrogante sobre quién ocupará su lugar en la conducción de la Provincia. Massa, que nunca descartó una postulación presidencial propia, niega en cada aparición pública la posibilidad de competir por la gobernación, aunque las versiones sobre sus intenciones para 2027 no dejan de circular.

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