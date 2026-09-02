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CONFLICTO

Se filtró cómo se habría dividido la fortuna familiar de los Stoessel

Tras la reaparición de la cantante, programas de televisión difundieron nuevas versiones sobre cuentas, porcentajes y un conflicto con sus padres que ya llegó a los medios

Se filtró cómo se habría dividido la fortuna familiar de los Stoessel
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Luego de la reaparición de Tini Stoessel en medio de rumores de conflicto familiar, el eje económico del caso volvió al centro de la escena.

Ahora se difundieron nuevos detalles sobre cómo se habría reorganizado el patrimonio del clan a partir del problema de salud que atravesó años atrás su padre y productor, Alejandro Stoessel. Según esas versiones, cuando el productor estuvo grave se modificó la disposición de las cuentas.

También se especuló con un hipotético escenario sucesorio: Mariana Muzlera quedaría con la mayor parte del dinero familiar y Tini y su hermano Francisco, con porcentajes menores. La tensión escaló hasta la filtración mediática y el quiebre de la comunicación.

En el plano personal, las mismas fuentes sostuvieron que la cantante bloqueó a su padre y que mantiene un fuerte enojo con su madre por no sentirse defendida.

También se dijo que el malestar de la artista se vincula con no tener bienes a su nombre. La negociación seguiría trabada por la distancia entre las pretensiones. Para los padres, el vínculo laboral se manejaría como una relación artista-manager, más que como un acuerdo familiar, lo que agrava el roce interno. 

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