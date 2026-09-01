Kicillof presionado por la reforma trabada

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La discusión por el régimen electoral bonaerense volvió a entrar en una zona de incertidumbre. Mientras el oficialismo busca ordenar una agenda que incluye la reelección de los intendentes, las PASO y la fecha de los comicios generales, la falta de definiciones empieza a generar malestar entre distintos sectores de la política. Axel Kicillof ata buena parte de esas decisiones a lo que ocurra a nivel nacional por lo que obtura avances en la discusión.
El Gobernador dispone de sus tiempos y esquiva los reclamos que le piden que tome decisiones ante un tema sensible para la provincia de Buenos Aires. Incluso, en algunas conversaciones, el primer mandatario niega que los intendentes le hayan reclamado avanzar con las reelecciones y el desdoblamiento. Con la misma seguridad, reitera que todo depende de la decisión a nivel nacional de sostener las PASO o no. En ese momento -entiende- será la hora de abordar la discusión y llegar a definiciones.
“No hubo charlas formales serias respecto a re-reelecciones ni el presidente de la Cámara ha llamado a los bloques para hablar del tema. No se sabe nada y no sé si se va a saber antes de fin de año”, dijo una voz de la oposición.
Lo cierto es que viene todo muy lento y hay sectores que consideran que Kicillof no quiere avanzar. Además, insisten en que el Gobernador divide la reforma en dos planos, por un lado las re re y por el otro el resto del paquete. Hay quienes consideran que va a mostrar apuro con las reelecciones para que se pongan en discusión en el Senado porque es un compromiso que asumió con los intendentes. En ese sentido, -dicen- si logra que el tema llegue al recinto, aunque después se pierda la votación, prodrá decirles a los alcaldes que les cumplió con llevar la ley a la discusión, e incluso culpar a la interna como la responsable de que no se haya podido avanzar. Así, expondría tanto al massismo y al kirchnerismo como culpables del naufragio del pedido de los jefes comunales.
Para la reforma política integral el gobierno provincial espera lo que pase a nivel nacional, fundamentalmente con las PASO. Los libertarios tomaron nota de esta especulación y ya no se muestran tan apurados en discutir la derogación de las primarias a nivel nacional. Quizá estiren la definición hasta fin de año, o incluso hasta las sesiones extraordinarias del verano. Esto deja al Gobernador atado de pies y manos en cuanto a las decisiones que debe tomar, y para las que es clave saber si el año próximo existirá tal herramienta electoral.
“Hubo sectores del peronismo que dijeron que hasta que no se resuelva a nivel nacional no se podía avanzar en la Provincia, y los libertarios se avivaron”, sostuvo un legislador opositor, para quien “con esta maniobra le quitan iniciativa política a Kicillof”.
Otro tema que surgió en los últimos días, y también hace estirar la definición, es que un sector de La Libertad Avanza ya no vería con malos ojos las primarias, porque también vislumbran un panorama complejo para resolver las internas en algunas provincias. ¿A Kicillof le conviene que se eliminen las PASO nacionales? Hay quienes aseguran, fuera del oficialismo provincial, que sin esa herramienta y con las primarias provinciales en vigencia, si el espacio del gobernador llegara a perder las PASO bonaerenses eso sepultaría sus chances de quedar como candidato a presidente del peronismo.
Las elecciones el mismo día, aunque sean concurrentes y con urnas separadas son, de acuerdo a la mirada de un sector del radicalismo, una ventaja para LLA. “Lo son hoy que el Gobierno está un poco más golpeado y lo serán mañana si el Gobierno logra revertir esta tendencia y reacomodarse, porque por más que sean concurrentes se lleva toda la atención la elección nacional”, puntualizó un referente boina blanca. Y agregó: “En una elección unificada la que más tiene para ganar es La Libertad Avanza”.
Es una mirada desde el punto de vista provincial y muncipal. Kicillof, en cambio, evalúa que sus chances crecen en la pelea presidencial si se concurre a las urnas una sola vez. La experiencia del año pasado dejó en claro que, resuelto su tema, los intendentes se desentienden bastante de la elección nacional.
Propulsores de la BUP y con la convicción de que hay que sostener como sea las PASO, en el radicalismo esperan que se abra la discusión, pero advierten que la pasividad para avanzar en cuestiones de reforma política y la interna del peronismo sin calmarse hacen prever que el esquema electoral quedará prácticamente inalterado. Así, el Gobernador conservará la posibilidad de desdoblar o no y se seguirá con la boleta sábana papel. Anticipan también que sin PASO los frentes electorales podrían estallar incluso antes de constituirse.
Por otra parte, desde el centenario partido, y también desde otros sectores, incluso del peronismo, vaticinan muy difícil una negociación si antes no se cumplen acuerdos pendientes. Los cargos en la Corte son parte de esa demanda, pero no la única cuestión que anotan en la columna del debe por parte del mandatario provincial.
Por el momento, Kicillof y la vice, Verónica Magario, tratan de impulsar las reelecciones indefinidas en el Senado. En ese marco, algunos dicen que La Libertad Avanza podría negociar eso a cambio de la BUP. De todos modos, hasta el momento los afiles del Gobernador no se movieron de sus casilleros a la espera de nuevas decisiones.
Por su parte, La Cámpora y el Frente Renovador esperan que el primer mandatario brinde señales claras, pero no logran obtener precisiones. Por ese motivo, mientras el kirchnerismo mira con atención lo que sucede en la Legislatura, el massismo avisa que no dará lugar a discutir proyectos vinculados a la reforma electoral hasta tanto no existan acuerdos. La reunión entre Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y legisladores nacional dejó algunas precisiones para un peronismo sumido en una crisis eterna. Una es el acuerdo de trabajar para sostener las PASO en todo el país. La tarea es hablar con aquellos mandatarios que pueden intercambiar sus votos a favor de la idea de Javier Milei por recursos para sus provincias. Asimismo, dejaron una advertencia que si eso sucede el peronismo puede plantarles candidatos a esos caciques provinciales.
La otra premisa que se dio a conocer -incluso hasta por protagonistas de la política bonaerense- es que se habló de no desdoblar elecciones. Se trata de un aspecto polémico, sobre todo para Kicillof y el cristinismo. Como ya contó La Tecla, el bonaerense piensa no repetir la decisión que tomó en 2025 cuando desdobló comicios y se lo ha hecho saber a varios alcaldes.
En caso de avanzar con esa definición, abre la puerta para que en el oficialismo se piense realmente en imaginar la implementación de la BUP para evitar tener dos sistemas de votación diferentes el mismo día. Todo -por el momento- en el terreno de especulaciones que de a poco copan las conversaciones entre los dirigentes del peronismo provincial.
En este escenario, la principal incógnita ya no pasa solamente por qué reforma electoral quiere Kicillof, sino por cuándo estará dispuesto a ponerla sobre la mesa. El Gobernador conserva herramientas importantes, pero cada día que pasa sin definiciones reduce su margen para ordenar una discusión que involucra a intendentes, legisladores y a las distintas tribus del peronismo.
La paradoja es que mientras Kicillof necesita certezas para comenzar a ordenar su estrategia electoral de 2027, la discusión nacional sobre las PASO le impone esperar. Y mientras espera, la oposición empieza a leer esa demora como una pérdida de iniciativa y los propios sectores del oficialismo reclaman señales.
Por ahora, la reforma sigue trabada y el calendario electoral continúa abierto. Las re re, las PASO, la BUP y el desdoblamiento forman parte de una misma discusión, pero no necesariamente tienen los mismos tiempos ni los mismos acuerdos posibles. El desafío para el mandatario bonaerense será evitar que la demora deje de ser una estrategia para convertirse en una limitación política para su proyección a la Rosada.
La encrucijada legislativa que pone a prueba a Kicillof ante Massa
La Legislatura bonaerense es un territorio hostil para el gobernador Axel Kicillof, y cada iniciativa que empuja suele tensionar a fondo tanto a las diferentes tribus del peronismo como de la oposición. Los cambios que se pleantean para modificar reglas electorales, entre otros elementos, tienen la particularidad de que ponen como protagonistas al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y al Frente Renovador (FR).
Las comisiones donde se encuentran los proyectos están presididas por legisladores kicillofistas y massistas. Las responsabilidades cruzadas otorgan otro condimento a tener en cuenta, por si hacía falta más.
En la Cámara de Senadores, la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral está presidida por Malena Galmarini (FR) y la Comisión de Legislación General está a cargo de Germán Lago (MDF). En ambos espacios hay proyectos vinculados a la temática, pero en la que se encuentra el kicillofista está el de reelecciones indefinidas de intendentes.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Política y del Estado tiene como encargada a Ana Luz Balor (MDF). En tanto, la Comisión de Legislación General tiene a Rubén Eslaiman (FR) como titular. En esta última, hay más de 30 expedientes con propuestas variadas para cambiar reglas electorales.
Según pudo conocer La Tecla, hay voces que aseguran que no habrá ningún movimiento de proyectos en tanto y en cuanto “arriba no se pongan de acuerdo”. El planteo es coincidente entre el kicillofismo y el massismo por lo que nada avanzará hasta que los jefes de cada espacio no ordenen pisar el acelerador.
La oposición también hace su juego en las comisiones, pero por ahora centra la atención en los movimientos de Kicillof y Massa. Una prueba de esto fue la reunión que pidió Galmarini al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. A priori, se esperaba un encuentro bilateral entre los dirigentes, pero un movimiento del MDF cambió los planes. Balor fue la tercera integrante y la novela en el peronismo sumó otra subtrama.
Públicamente fue plasmado con un balance positivo, a pesar de que el funcionario de Kicillof les dijo que hablaran con Agustina Vila. Por lo bajo, el massismo expresó cierto malestar ante la inclusión de la legisladora del MDF a la reunión.
LA LIBERTAD AVANZA Carlos Curestis: "El Gobernador tiene que decidir cómo avanzar"
Carlos Curustis, senador provincial de La Libertad Avanza, puso el foco en la responsabilidad del gobernador Axel Kiicllof ante la imposibilidad de avanzar en la discusión de la reforma política. En ese sentido, insistió en que, en caso de que se implementen cambios, se deben hacer en años no electorales.
En cuanto a las discusiones en el ámbito legislativo, en declaraciones a La Tecla, dijo que “no avanza en la Cámara de Senadores. La Cámara alta sigue parada, estamos esperando que se activen las comisiones, así que es una pena porque no tenemos un diagnóstico realmente claro de lo que va a pasar”.
“Obviamente la postura de La Libertad Avanza es que no queremos PASO, no queremos reelecciones, vamos a pelear sí o sí por la boleta única de papel. Me parece que la BUP es un paso importante que lo hemos vivido todos los bonaerenses y que hoy realmente va a dar un gran resultado”, expresó. Asimismo, añadió: “Normalmente da la claridad y la transparencia que necesitamos todos”.
En tanto, el presidente del bloque libertarios manifestó que “el Gobernador tiene que decidir cómo avanzar. Realmente, yo creo que desdoblar puede ser una de sus jugadas, pero depende de su interna, de cómo ellos van manejándola y cómo llega a terminar”.
Sobre los tiempos para tratar la reforma electoral, Curestis consideró que “creo que es el momento, que si hay que hacer alguna reforma es ahora. Es lo que habíamos hablado el año pasado, todo tema de reforma se tiene que realizar en un año no electivo”.
“Yo creo que el año que viene va a ser algo muy apresurado, pasó el año pasado y creemos que es el momento de empezar a discutir todos estos temas”, añadió.
Finalmente, el legislador provincial sostuvo que “es el momento de discutir todos los temas, todo lo que sea reforma. Creo que el tema judicial es importante para la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con jueces que están concursando o han concursado y tienen que volver a concursar porque se caen las entrevistas. Me parece que es el momento clave para tratar todos esos temas”.
DIEGO GARCIARENA – UCR + CAMBIO FEDERAL "Hay una atomización en la política que complica hacer consensos"
La Unión Cívica Radical orgánica, representada en la Cámara de Diputados por la bancada UCR + Cambio Federal, espera que el Foro de Intendentes se pronuncie acerca de las reelecciones. Esa resolución pondrá blanco sobre negro en un espacio donde hay posturas disímiles entre los propios alcaldes, aunque ninguno sale a decir públicamente que las quiere. El presidente del bloque, Diego Garciarena, se ha pronunciado en más de una oportunidad en contra de un nuevo cambio.
“Mi opinión personal, porque no hay todavía opinión institucional del partido ni del Foro de Intendentes, es que las reelecciones son negativas por dos motivos. Primero, el motivo de la oportunidad política. Me da la sensación que es absolutamente inoportuno, en un contexto de crisis de la microeconomía, de una inseguridad galopante, de falta de atención de IOMA y de la salud pública en la Provincia, de la educación pública caída a pedazos, ponernos a discutir un problema de 80 dirigentes políticos. Me parece un disparate inoportuno”, le dijo a La Tecla.
“También, desde el fondo de la cuestión, uno de los principios de la forma republicana de gobierno es la periodicidad en las funciones, y sobre todo en los cargos ejecutivos. Por eso el presidente y el gobernador pueden estar ocho años, se van y después puede volver. Los intendentes tienen que estar ocho años, irse y, si fueron tan buenos intendentes, van a volver a ser elegidos cuatro años después”, completó.
Para Garciarena, “una reforma política debe hacerse por consenso. Y hoy noto una atomización en los bloques, en la política en general, que hace complicado hacer consensos mayoritarios, grandes y cómodos, como para que una reforma política tienda a perdurar”.
Sobre otros aspectos de la reforma opina que “la boleta única es un buen instrumento, lo demostró el año pasado. El desdoblamiento fue una buena experiencia porque permite discutir temas provinciales y locales, diferenciados de los temas nacionales, y nos parece que mantener la PASO o un mecanismo de elección democrática de los candidatos es indispensable. La eliminación de la PASO puede generar la vuelta a un pasado donde el dueño de la lapicera armaba la vista como quería, y eso no es un aporte a la democracia”.
HECHOS Acompañan reformas y se preguntan por qué se frena una idea
El espacio Hechos, con bloques en el Senado y en Diputados, ya ha expresado su rechazo a la modificación de la normativa que establece límites a las reelecciones, además de expresarse en favor de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (EPAOS, tal como se las denomina en la Provincia) y de acompañar un cambio para que el sistema de votación sea a través de la Boleta Única Papel, archivando para siempre la tradicional sábana. Están para acompañar estas iniciativas, pero desde la misma bancada creen que la demora obedece a una decisión del Ejecutivo de ponerle un freno de mano a la reforma política.
Desde Hechos, además, se preguntan por qué el Gobierno de Axel Kicillof no envía a la Legislatura la propuesta elaborada por la Junta Electoral de la Provincia para que se modifiquen los plazos en el cronograma electoral bonaerense, y de ese modo perpetuar un esquema que el año pasado se modificó transitoriamente para la elección intermedia tras la decisión de hacerla desdoblada.
OTRA VEZ Un proyecto que encierra una trampa para el Gobernador
El diputado Juan José Esper, del bloque unipersonal Derecha Popular, presentó en julio un proyecto por el cual incorpora modificaciones a la Ley Electoral (5.109) y a la Ley de EPAOS (14.086). Puntualmente, en su primer artículo, la iniciativa reza que “las elecciones primarias y generales a cargos públicos no podrán realizarse de manera simultánea con las elecciones a cargos electivos nacionales”. Es decir, establece como norma el desdoblamiento y, si bien no le quita la potestad de ser quien convoque, obliga al gobernador a separar los comicios provinciales de los nacionales, algo que Kicillof no quiere por estos tiempos.
En el Ejecutivo aseguran que no se discute el desdoblamiento sí o no dentro de la reforma política, porque es facultad del gobernador establecer el día de los comicios. Pero sucede que si este proyecto llegara a avanzar esa potestad quedará limitada. Por ahora, la idea de Esper duerme en los cajones de la Cámara baja, pero siempre que esté a mano puede aparecer sobre la mesa y darle otro dolor de cabeza a Kicillof.
Pablo Petrecca - PRO "Otra vez estamos encerrados en una discusión coyuntural, de corto plaza"
“Otra vez se está hablando de las reelecciones. ¿qué estamos transformando con eso?, ¿le estamos mejorando algo a los bonaerenses o estamos resolviendo un problema de la política? Nosotros queremos cambios profundos, y en esos debates va a estar la reforma política, porque hace falta dar esa discusión, obviamente”, remarcó el jefe de bloque del PRO en el Senado, Pablo Petrecca. Dentro de esas reformas, entre otras cosas, el legislador apunta a la Boleta Única Papel y a la posibilidad de llevar a la Legislatura a ser unicameral.
“¿Todo esto tenemos que discutirlo siempre sobre la fecha para ver qué me conviene a mí, o lo discutimos en el largo plazo con la seriedad que corresponde para ver qué le conviene a la Provincia? Bueno, otra vez estamos encerrados en esta discusión, coyuntural, mirando en el corto plazo. Y eso fracasa, lamentablemente fracasa”, puntualizó el exintendente de Junín. En contra de las reelecciones indefinidas, porque “nuestro espacio fue el que propuso el cambio en la ley y no estamos a favor de modificarla”, Petrecca reafirmó que el PRO impulsa la implementación de la BUP, porque “fue un sistema exitoso en la última elección a nivel nacional y creemos que va a ser más ágil, menos complejo y más económico; además evita un montón de mañas y fraudes de la política”. En ese sentido, recordó que “se han presentado proyectos desde el bloque que están para ser tratados”.
Sobre las primarias puntualizó: “Creo que la PASO es un es un instrumento que nació para dirimir diferencias de ideas y de espacios, y es una herramienta que puede dar más músculo y, en definitiva, terminar confluyendo en lo que la sociedad hoy termina eligiendo, que es A o B. Yo estoy a favor de las PASO, creo que no hay muchas más opciones. La PASO puede concentrar en A y en B a dos sectores con ideas antagónicas, pero que, en definitiva, son una propuesta electoral sobre qué camino va a tomar una provincia, una ciudad o el país”. Respecto al desdoblamiento dijo: “Estoy de acuerdo, la Provincia tiene muchos temas para debatir. Digamos lo que está pasando en el Conurbano con la inseguridad; con la educación, que cada vez es peor; con el sistema de salud; con la infraestructura. Y el desdoblamiento tiene que ver con eso, con hablar de la provincia de Buenos Aires, que. sin desdoblamiento queda siempre diluida a los temas nacionales”.
ALEJANDRA LORDÉN – UCR UNIÓN CÍVICA RADICAL “Si lo único a discutir es la reelección le faltamos el respeto a la gente”
Alejandra Lordén, presidenta del bloque de diputados de la UCR-Unión Cívica Radical, contó que pidió la opinión de los jefes comunales a través del presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, para conocer la posición de los alcaldes sobre el cambio en la ley que establece límites a los mandatos y no permite más de una reelección consecutiva. El Foro se pronunciaría sobre el tema en la próxima reunión, programada en principio para mediados del mes en curso.
La legisladora, por su parte, tiene una postura clara al respecto: “Le decimos no a la reelección indefinida, porque creemos que altera la calidad de la democracia. Votamos la ley que puso el límite a los mandatos de los intendentes y luego acompañamos la modificación porque entendíamos que correspondía un mandato más, porque se alteraba el espíritu de no retroactividad de las leyes, pero no vamos a votar las reelecciones indefinidas”.
“Si lo único que hay en la Legislatura para discutir es la reelección de los intendentes le estamos faltando el respeto a los bonaerenses. Con todos los problemas que hay en la Provincia y en el país no podemos estar discutiendo esto, que no le interesa a la gente”, subrayó la diputada saladillense, con una velada crítica al accionar de la política provincial frente a la coyuntura.
Alejandra Lordén es impulsora de un proyecto de ley para instaurar en la provincia de Buenos Aires la Boleta Única Papel, idea acompañada por sus dos compañeros de bancada, por lo tanto está clara la postura al respecto. El espacio, referenciado entre otros en Miguel Fernández, también defiende la continuidad de las primarias y el desdoblamiento de las elecciones.
“Las PASO son lo mejor mientras no haya un mejor sistema, quizá sí se podría sacar la obligatoriedad y en vez de PASO que sean PAS”, sostuvo Lordén. Y sobre las elecciones en distintas fechas que en Nación dijo: “A mí me encanta que sean desdobladas, es darle más relevancia a la provincia más importante de del país. Casi todas las provincias votan en fechas diferentes, con Boleta Única, y nosotros seguimos muy relegados en todos estos temas”.