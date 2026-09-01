Volver | La Tecla Informe Especial 1 de septiembre de 2026 REGIMEN ELECTORAL

Por Hernán Sánchez

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Kicillof presionado por la reforma trabada

Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. Sectores del oficialismo y la oposición esperan señales del Ejecutivo ante una discusión que no avanza

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