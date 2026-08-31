Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 EFECTO MILEI

Capitán Sarmiento en alerta: Granja Tres Arroyos cerró su planta y crece la preocupación laboral

La empresa suspendió desde este lunes y “hasta nuevo aviso” las operaciones de su histórica planta bonaerense. Los trabajadores fueron notificados sin anticipación y denuncian que durante el fin de semana se retiró maquinaria y que integrantes del directorio vaciaron sus oficinas.

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