La Provincia actualizó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para septiembre
La Provincia aprobó una nueva actualización de las tarifas eléctricas que regirá desde septiembre para usuarios residenciales, comercios, industrias y grandes demandas. La resolución también estableció una bonificación para quienes sufrieron el apagón de Tolosa y obligó a EDELAP a recibir reclamos por daños.
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El Gobierno bonaerense aprobó una nueva actualización de las tarifas eléctricas que comenzará a regir para los consumos realizados desde el 1° de septiembre de 2026, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las distintas áreas de concesión eléctrica de la Provincia. El nuevo esquema contempla los valores para usuarios residenciales, demandas no residenciales, alumbrado público, grandes consumidores y otros segmentos.
La actualización incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y potencia mayorista, los servicios adicionales, el transporte y el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE). A su vez, contempla una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto por Generación Local, el Agregado Tarifario y el Cargo de Transición Tarifaria.
El nuevo cuadro también establece valores específicos para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y para quienes cuentan con tarifa social. La resolución mantiene además esquemas diferenciados para clubes de barrio y pueblo y entidades de bien público sin fines de lucro.
Qué pasará con los usuarios de EDELAP
Dentro de la misma resolución, el Gobierno bonaerense incluyó una medida específica para los usuarios de EDELAP afectados por el siniestro ocurrido en la Estación Transformadora Tolosa 132 kV, durante la madrugada del 17 de agosto.
La Provincia determinó que la distribuidora deberá aplicar en la próxima factura una bonificación equivalente al 20% de los conceptos eléctricos facturados por cada 24 horas sin suministro.
Si el corte tuvo una duración diferente, la compensación deberá calcularse a razón de 0,80% por cada hora sin servicio, hasta la restitución normal y continua del suministro.
El apagón afectó inicialmente a unas 65.000 personas usuarias de distintas localidades del partido de La Plata.
Además, EDELAP deberá habilitar en su oficina virtual una función específica para recibir los reclamos por resarcimiento de daños vinculados con el corte. La compensación dispuesta por la Provincia será independiente de las posibles penalizaciones y sanciones previstas en el contrato de concesión.
Fondos para modernizar las redes
La resolución también establece que, si se realizan liquidaciones complementarias del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias destinadas a distribuidoras municipales, esos recursos deberán utilizarse para adquirir medidores inteligentes, equipos y materiales destinados a la renovación tecnológica.
La medida tendrá vigencia mientras continúa la actual etapa de transición tarifaria, hasta que se concrete la próxima Revisión Tarifaria Integral.