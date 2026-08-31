Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Provincia actualizó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para septiembre

La Provincia aprobó una nueva actualización de las tarifas eléctricas que regirá desde septiembre para usuarios residenciales, comercios, industrias y grandes demandas. La resolución también estableció una bonificación para quienes sufrieron el apagón de Tolosa y obligó a EDELAP a recibir reclamos por daños.

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