Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 LEGISLATURA

Otro intento: los proyectos de salud de Kicillof inician su recorrido en el Senado

Este martes se reunirá la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta y comenzarán nuevamente los debates por las iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo

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