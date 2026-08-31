Otro intento: los proyectos de salud de Kicillof inician su recorrido en el Senado

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Luego de la visita del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para presentar los proyectos sanitarios que quiere impulsar el gobernador Axel Kicillof, este martes comenzará el tratamiento en comisiones del mismo.
Este martes a partir de las 11 de la mañana se reunirá la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores de la Provincia para debatir la creación de la empresa de medicamentos y de salud pública. La cita será en el Salón Antonio Cafiero y marcará el comienzo de un debate legislativo que promete ser acalorado.
La comisión la preside el senador kicillofista Pedro Borgini. El peronismo cuenta con mayoría en dicho órgano, por lo cual no debería haber inconvenientes para que las iniciativas tengan luz verde. Sin embargo, las tensiones internas pueden complicar las aspiraciones del Ejecutivo, quien además ya sabe que no tendrá respaldo de la oposición dura en la Legislatura.
El proyecto de la empresa de medicamentos apunta a que la Provincia tenga capacidad propia para investigar, desarrollar y producir remedios, vacunas e insumos médicos. El proyecto también contempla la adquisición de materias primas y la comercialización de lo producido, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores privados y mejorar las condiciones de compra del Estado bonaerense.
El Centro de Industria funcionaría como una empresa, pero con el Estado provincial como accionista principal y bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Por su parte, el Sistema Integrado de Salud propone avanzar hacia un sistema sanitario integrado, con articulación entre hospitales públicos, clínicas privadas, obras sociales, municipios y trabajadores. La iniciativa busca reducir la fragmentación del sistema y establece mecanismos de coordinación bajo la rectoría del Estado provincial, entre ellos el Consejo de Salud de la Provincia y mesas permanentes con financiadores.
Esta iniciativa permitirá que todos los establecimientos de salud (independientemente del subsector o la jurisdicción) puedan compartir información de manera segura mediante sistemas informáticos compatibles.
De tener el visto bueno de la comisión de Salud Pública, los proyectos sanitarios de Kicillof deberán pasar por la comisión de Legislación General, donde el peronismo también tiene mayoría.
Una arista que deberá tenerse en cuenta para el debate es que la oposición manifestó su rechazo a las dos iniciativas. Cuando Kreplak fue al Senado, no solamente se llevó la negativa, sino que también realizaron fuertes cuestionamientos por el funcionamiento de IOMA.
En ese sentido, el presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, manifestó: “Fue muy penoso, porque no lo pudimos aprovechar. Vino a hablar solamente de dos proyectos. No quiso tratar un tema tan importante como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), dando a entender que la culpa la tiene el PAMI, porque sobrecarga al IOMA, cuando todos sabemos que es mentira: sabemos que a los prestadores, a los médicos, a las clínicas privadas, el IOMA no les está pagando, y no quiso dar ninguna respuesta sobre ese tema”.
“La verdad que para nosotros es lamentable, porque realmente teníamos muchísimas preguntas”, apuntó el legislador. “No es casualidad que mientras el ministro daba un monólogo dentro del Senado, afuera hubiera bonaerenses reclamando por la salud y familias acampando en IOMA. Esa es la realidad que el Gobierno no puede seguir ignorando”.