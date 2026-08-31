Intendentes UCR: el abadismo aceleró y se activó un relevo en la conducción del Foro
El sector referenciado en el senador nacional intentó desplazar al rauchense Suescun de la titularidad del órgano radical, aunque la votación terminó 13 a 13, con una abstención. Una mesa negociadora de seis integrantes buscará una solución consensuada.
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La reunión que mantuvieron días atrás las nuevas autoridades del Comité Provincia del radicalismo, encabezadas por Emiliano Balbín y Josefina Mendoza, con el Foro de Intendentes de la UCR dejó flotando en el aire algunos signos de inquietud en un clima de aparente unidad.
Los 27 alcaldes de boina blanca expresaron la necesidad de un trabajo más estrecho entre ambos órganos, aunque un buen rato de la jornada la dedicaron, antes de verse las caras con la nueva conducción partidaria, a analizar la continuidad o no de su conducción.
La multiplicidad de temas que se abordaron entonces, como la situación económica del país, la provincia y los municipios, y los efectos probables del fenómeno del Súper Niño, obligó a postergar el debate sobre el futuro de la conducción del Foro, actualmente presidido por el rauchense Maximiliano Suescun.
En la mira por no responder al senador nacional Maximiliano Abad, desde hace tiempo se convirtió en objetivo del sector afín al marplatense. En La Plata, se decidió que en los días siguientes se avanzaría sobre la continuidad o no de la mesa directiva del Foro, y ese día llegó.
Esteban Reino, principal espada del abadismo en el Foro de Intendentes radicales.
Según pudo saber La Tecla.info, en una sesión que se realizó de manera virtual se planteó la necesidad de producir un cambio, aunque a la hora de la votación se repartieron los votos: 13 por el cambio, una cifra igual por la continuidad y el restante fue abstención, la del rojense Román Bouvier.
Así, con el Foro partido exactamente a la mitad, se decidió conformar una mesa que negociará la cuestión integrada por tres representantes abadistas y tres referenciados en Construir, el espacio que lideran Miguel Fernández, la diputada provincial Alejandra Lordén y el diputado nacional Pablo Juliano.
Por los primeros están Esteban Reino (Balcarce); Sofía Gambier (Pellegrini) y Emilio Cordonnier, de Ayacucho. En tanto, por el otro sector se designó a Franco Flexas (General Viamonte); Lucía Gómez (Gonzales Chaves) y Martín Randazzo, de General La Madrid, con el objetivo de buscar un candidato de consenso.