Alak y Mariel: encuentro entre dos dirigentes que sueñan con la gobernación

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Pese a encontrarnos en un año no electoral, en el peronismo hay varios dirigentes que caminan mostrándose como posibles candidatos a ser el (o la) sucesor de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense. En medio de los chispazos, dos intendentes que integran distintos espacios del peronismo mantuvieron un encuentro importante en la capital de la Provincia.
El intendente de La Plata, Julio Alak, se reunió con la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. Los dirigentes del kicillofismo y de la Liga de Intendentes del PJ acumulan kilómetros en sus intenciones de posicionarse con chances de sentarse en el sillón de Dardo Rocha.
Según expresó en su cuenta de X, la intendenta de Moreno indicó que el encuentro sirvió para conversar “sobre el impacto de las políticas económicas de Milei, el sufrimiento de nuestro pueblo que se ve afectado por el desempleo y la caída del poder adquisitivo, y los esfuerzos que hacemos desde los gobiernos municipales para acompañar”.
“Recuperar un gobierno popular que cuide a las mayorías y defienda nuestra Patria requiere de diálogo, compromiso y consensos. Por eso celebramos este encuentro con el compañero @Julio_Alak, gracias por el recibimiento”, sentenció la intendenta del municipio del Conurbano.
Tanto Mariel Fernández como Julio Alak son dos dirigentes que caminan la provincia con intenciones de candidatearse en 2027. Al intendente de La Plata se lo vio en todos los plenarios seccionales que realizó el Movimiento Derecho a Futuro en la Segunda, Cuarta y Quinta sección electoral. A su vez, mantuvo un encuentro con el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, donde presentó el Código de Ordenamiento Urbano Territorial que estrenó en la capital bonaerense y que el distrito del sur busca replicar.
Por su parte, la jefa comunal de Moreno manifestó públicamente su deseo de ser candidata a gobernadora en las próximas elecciones y se sumó al grupo de intendentes del PJ que no se referencia ni con La Cámpora, el kicillofismo o el Frente Renovador, pero intenta sostener la unidad en el espacio.
También dejó un posteo en redes sociales donde muestra sus recorridas por municipios del interior y del Conurbano bonaerense: “Estuvimos recorriendo distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, compartiendo encuentros con vecinos y vecinas, trabajadores, comerciantes, productores y organizaciones que trabajan en cada lugar”.
“Cada recorrida es una oportunidad para escuchar, aprender y conocer de cerca las distintas realidades, necesidades y experiencias de nuestra provincia”; sentenció la intendenta.