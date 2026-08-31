Renunció un fiscal de Mar del Plata, pero seguirá bajo una investigación disciplinaria
El Gobierno bonaerense oficializó la salida de un agente fiscal de Mar del Plata, aunque mantiene actuaciones administrativas en trámite. En tanto, un juez suplente de la Región 4 se retiró por incapacidad laboral.
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El gobernador Axel Kicillof aceptó dos nuevas renuncias de funcionarios del Poder Judicial bonaerense, según los decretos 1104/2026 y 1105/2026 publicados este lunes en el Boletín Oficial. Se trata del juez Rodolfo José Sheehan y del agente fiscal Alejandro Pellegrinelli, quienes dejaron sus cargos por motivos jubilatorios.
En el primer caso, el Decreto 1104/2026 formalizó la salida de Rodolfo José Sheehan, quien se desempeñaba como juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes, en los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz de la Región 4, que comprende los departamentos judiciales de Junín, Trenque Lauquen y Mercedes.
Sheehan había sido designado en ese cargo en diciembre de 2012 y presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios debido a una incapacidad laboral. La Junta Médica de la Provincia determinó una incapacidad del 67,65%, mientras que el Instituto de Previsión Social estableció un grado invalidante, total y permanente, del 70%.
La renuncia fue aceptada con efecto retroactivo al 6 de mayo de 2026. El decreto también dejó asentado que no existían actuaciones en trámite ante la Suprema Corte ni ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios vinculadas con Sheehan.
Un fiscal de Mar del Plata también dejó su cargo
En paralelo, mediante el Decreto 1105/2026, Kicillof aceptó la renuncia de Alejandro Pellegrinelli, quien ocupaba el cargo de agente fiscal del Departamento Judicial Mar del Plata desde septiembre de 2008.
El fiscal presentó su renuncia a los fines jubilatorios y solicitó que fuera aceptada a partir del 1° de agosto de 2026.
Alejandro Pellegrinelli.
Sin embargo, su salida presenta una particularidad: la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense informó que existen actuaciones administrativas relacionadas con Pellegrinelli.
Aunque esa situación no impidió que el Ejecutivo aceptara la renuncia, el decreto estableció expresamente que la causal de cese queda supeditada al resultado de esas actuaciones, de acuerdo con el artículo 160 de la Acordada 3354 de la Suprema Corte.
Al igual que en el caso de Sheehan, el Jurado de Enjuiciamiento informó que no registra actuaciones contra Pellegrinelli en el marco de la Ley 13.661.
Las dos decisiones fueron firmadas por Kicillof, junto con los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Gobierno, Carlos Bianco, y oficializan nuevos movimientos dentro de la estructura judicial bonaerense.