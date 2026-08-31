Faltó al laburo para farmear aura, salió segundo y amenaza con demandar

Un muchacho se hizo viral luego de admitir que faltó al trabajo para participar de una “batalla de aura”, la competencia de poses y carisma que se popularizó en redes y ya se organiza en plazas de varias ciudades del país.



Asimismo, el muchacho dijo que le avisó a su jefe y le explicó el motivo: quería “farmear aura”. En la competencia logró el segundo puesto. Al volver, el empleador le advirtió que le descontarían la jornada. Lejos de arrepentirse, defendió la falta y aseguró que, si le descuentan el día, iniciará acciones legales contra la empresa.



El clip, de casi un minuto, ya suma decenas de miles de vistas y más de mil reacciones. El debate en comentarios no es por el segundo lugar, sino por la justificación: ausentarse del empleo por una moda de redes y, encima, enojarse porque no le pagan el día.



“Farmear aura” es la jerga de la Generación Z para acumular prestigio simbólico: gestos, y miradas que suman puntos imaginarios de estilo. Nació en videojuegos y TikTok y saltó a la calle en forma de batallas. En este caso, el costo no fue perder aura: fue perder la jornada laboral.