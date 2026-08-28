Desde el 1° de septiembre suben colectivo, subte y tren en el AMBA

El viaje en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires será más caro a partir del martes 1° de septiembre de 2026. El aumento alcanza a colectivos, subtes y trenes, con porcentajes distintos según el servicio y la jurisdicción.



En las líneas de colectivo que recorren solo la Ciudad de Buenos Aires, la suba será del 4,1%. El boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) pasará a $887,87. Los tramos siguientes quedarán en $986,57 (3 a 6 km), $1.062,56 (6 a 12 km) y $1.138,61 (12 a 27 km).



En Provincia, el incremento será del 4,3%. Con SUBE registrada, el mínimo sube de $1.111,19 a $1.158,97. El resto de las secciones queda en $1.303,83 (3 a 6 km), $1.448,71 (6 a 12 km), $1.738,45 (12 a 27 km) y $2.043,84 (más de 27 km).



El subte porteño también aumenta 4,1%. El boleto general de los primeros 20 viajes del mes pasa de $1.684 a $1.753,04. La tarifa es escalonada: $1.402,40 entre el viaje 21 y el 30; $1.227,10 entre el 31 y el 40; y $1.051,80 a partir del 41.



En los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur) entra en vigencia el último tramo de un ajuste del 14,29%. El boleto mínimo con SUBE registrada pasa de $420 a $480.



Los valores corresponden a tarjetas registradas. Quienes viajen con SUBE sin registrar pagan más. Se mantiene el 55% de descuento de la Tarifa Social Federal y los beneficios de la Red SUBE en combinaciones.