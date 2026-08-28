Lluvia de inversiones: dardos de Provincia y un impacto RIGI que no llega
El Índice de Inversión Bruta Interna Mensual de OJF & Asociados marcó la octava baja interanual consecutiva. Desde la gestión bonaerense cuestionaron el discurso oficial en torno al RIGI y remarcaron que el indicador se ubica muy por debajo de los niveles de 2023.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La inversión sigue siendo uno de los puntos más débiles del programa económico del Gobierno nacional. Según el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) que elabora OJF & Asociados (Estudio Ferreres), en junio se registró una caída de -6,2% interanual en volumen físico, la octava baja interanual consecutiva. En la comparación desestacionalizada contra mayo, el retroceso fue de -0,4%. En lo que va del primer semestre, la baja acumulada llega a -7,6%, con una inversión estimada en US$7.464 millones y una participación del 17,2% sobre el PBI.
El rubro más golpeado fue maquinaria y equipo, con una caída interanual de -11,2% en junio: los bienes nacionales retrocedieron -9,5% y los importados, -12,7%. En el acumulado del semestre, ese sector muestra un derrumbe del -12,2%. En contraste, la construcción logró una leve suba de 0,4% interanual en junio, aunque acumula una baja de -1,7% en lo que va del año.
El freno en la inversión se combina con un cuadro industrial crítico. Un informe de la consultora I+D señala que siete de las doce principales cadenas industriales operan entre 30% y 40% por debajo de sus máximos de la última década, con un promedio de 40% de capacidad ociosa. Desde diciembre de 2023 se perdieron 3.759 empresas industriales, de las cuales 1.070 cerraron solo en los primeros cuatro meses de 2026. La consultora proyecta el cierre de 2.000 empresas adicionales antes de fin de año, lo que llevaría el total a más de 3.000 en 2026.
En ese contexto, el Gobierno bonaerense salió a cuestionar el discurso oficial sobre la marcha de la economía. Desde la Provincia sostuvieron que "no es sólo el consumo el problema: la inversión tampoco responde" y remarcaron que, mientras la Nación celebra el RIGI, los datos oficiales y privados coinciden en marcar cinco trimestres consecutivos de contracción de la inversión.
La gestión bonaerense precisó que, transcurrida más de la mitad del mandato de Milei, la inversión se ubica 3 puntos del PBI por debajo de los niveles de 2023, y remarcó que las estimaciones privadas -como el propio IBIM de OJF & Asociados, con su caída de -6,2% en junio- confirman esa tendencia y ubican el indicador "significativamente por debajo de 2023".
El cruce de datos expone así una brecha entre el relato oficial, centrado en las expectativas que genera el RIGI, y el diagnóstico que surge tanto de los relevamientos privados como de la lectura que hace la Provincia de Buenos Aires, que insiste en que la recuperación de la inversión todavía no se refleja en los números concretos de la economía real.