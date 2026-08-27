El espectáculo abandona la aceptación corporal y consagra la talla cero

El discurso de la aceptación corporal pierde terreno en la industria del cine y la música de Estados Unidos. En su lugar gana visibilidad una delgadez extrema que ya genera alarma entre seguidores de cantantes y actrices.



El caso de Demi Moore es uno de los más comentados. En alfombras y desfiles se la ha visto notablemente más delgada, con clavículas y rasgos muy marcados. Esa imagen reabrió la discusión sobre un cuerpo al límite, incluso en una figura que antes había hablado de la presión estética.



Ariana Grande concentra otra oleada de inquietud. Su cambio físico, visible en promociones y estrenos, encendió mensajes de seguidores que preguntan si está bien.



Jenna Ortega enfrenta el mismo escrutinio: cada aparición se convierte en un examen público de brazos, rostro y talla.



En esa lista también aparecen Angelina Jolie y Nicole Kidman, dos referentes de larga trayectoria cuyo aspecto más anguloso vuelve a leerse como señal de un canon que no admite margen. Olivia Wilde despertó rumores sobre su salud por un aspecto cada vez más enjuto.



Lily Collins, Alexa Demie y Kelly Osbourne suman el mismo tipo de titulares: costillas, hombros y facciones que la conversación digital interpreta como el regreso de un ideal peligroso.



Ese patrón se resume en una consigna que circula en redes: la delgadez se vende como el vestuario de moda. El cuerpo deja de presentarse como salud o identidad y pasa a ofrecerse como una prenda que se ajusta a la temporada. El costo psicológico, sobre todo en audiencias jóvenes, queda en segundo plano.



Lo que entonces se vendió como estilo hoy se asocia, con más evidencia clínica, a la normalización visual de trastornos de la conducta alimentaria. A ese repertorio se suma el uso de semaglutida, un principio activo pensado originalmente para la diabetes tipo 2 y empleado cada vez más fuera de indicación para lograr pérdidas de peso rápidas. El acceso fácil y la presión por la talla cero refuerzan conductas obsesivas, distorsión de la imagen corporal y la idea de que adelgazar a cualquier costo es un atajo aceptable.



El circuito se completa con gurús, nutricionistas y entrenadores que, en redes, prometen resultados inmediatos sin un marco clínico claro. Dietas, fármacos y rutinas se ofrecen como si el cuerpo fuera solo una tendencia.De Jolie a Ortega, de Kidman a Grande, el resultado es un giro cultural: de “todas las tallas” a “cuanto más flaco, mejor”. La pregunta que queda no es quién adelgazó, sino qué mensaje absorbe una generación que otra vez ve la delgadez extrema como el uniforme del éxito.