Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 JUSTICIA

El Jurado de Enjuiciamiento apartó preventivamente a un juez de San Isidro y analiza seis imputaciones

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense dispuso el apartamiento preventivo de Ernesto Ángel Anastasio García Maañon, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro.

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