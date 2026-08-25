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Actores que odiaron las películas que los hicieron famosos

Los intérpretes de éxitos multimillonarios han confesado abiertamente su rechazo al personaje, la experiencia o la saga completa que los convirtieron en estrellas

Actores que odiaron las películas que los hicieron famosos
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En el mundo del cine no es extraño que un rol icónico convierta a un artista en estrella mundial de la noche a la mañana. Sin embargo, detrás de ese éxito masivo a veces se esconde una profunda insatisfacción: varios protagonistas de películas taquilleras han admitido con el tiempo que detestaron el personaje, el rodaje o incluso la franquicia completa que les dio fama.

Aunque hoy Robert Pattinson es reconocido por trabajos como The Lighthouse (2019), The Batman (2022) y La Odisea (2026), para millones de personas seguirá siendo Edward Cullen. El actor ha contado en varias ocasiones que nunca fue fan del personaje e incluso criticó aspectos de la película de 2008.

Por su parte, George Clooney lamentó haber protagonizado Batman y Robin (1997) y llegó a decir que casi destruyó la franquicia.

La diva Halle Berry aceptó personalmente el Razzie por Catwoman (2004) e ironizó sobre lo malo del proyecto.

El intérprete Ryan Reynolds hizo un personaje de ciencia ficción. Tiempo después confesó que detestó Linterna Verde (2011) y la ha criticado durante años.

Alec Guinness, que odiaba su papel de Obi-Wan Kenobi en Star Wars y consideraba que los diálogos eran una basura. 

Asimismo, el galán Zac Efron, estuvo arrepentido de High School Musical y de la imagen de ídolo adolescente que le dejó ese trabajo que realizó por años.

Channing Tatum, que confesó haber odiado G.I. Joe: El origen de Cobra (2009) y haber sido obligado a hacerla.

Jessica Alba, que detestó Los Cuatro Fantásticos (2005) por las indicaciones del director durante el rodaje.

Estos casos ilustran la paradoja de quienes deben su carrera a un papel o una saga que, con el tiempo, terminaron repudiando.

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