Hipertensión impositiva, un síntoma molesto

Cuánto pagan los bonaerenses en relación a la Capital Federal y a otras provincias productivamente similares. Alta presión del Inmobiliario Rural y de Ingresos Brutos la hacen cara. Compensación en el Urbano y Patentes
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La disparidad impositiva entre las distintas provincias hace que haya pronunciados desniveles entre lo que pagan diversas actividades por Ingresos Brutos, o lo que tributan los vienes inmuebles o un mismo vehículo si está asentado en una u otra jurisdicción. Si a eso se le suman las tasas municipales (también disímiles entre los distritos) y los impuestos nacionales, prácticamente ningún contribuyente le paga al Estado lo mismo que otro por más que tengan bienes iguales, se dediquen a lo mismo y facturen parecido.
Desde esta perspectiva se hace difícil comparar y determinar un ranking de costo entre las distintas provincias. No obstante, ese ejercicio, tomando en cuenta la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (con una matriz productiva agraria similar) permite inferir que el Estado bonaerense es uno de los que está por encima de la media en la presión impositiva, fundamentalmente por la alta carga en el impuesto Inmobobiliario Rural e Ingresos Brutos. En tanto, se ubica entre las últimas en Inmobiliario Urbano y Patente.
Los gravámenes al campo y a las actividades económicas son los más cuestionados por parte de la oposición, sobre todo del lado de los libertarios. En el fondo, también está el posicionamiento ideológico sobre cuestiones como el reparto de la riqueza, sin dejar de lado que cuando hubo gobiernos no alineados con el peronismo tampoco empujaron una modificación del esquema tributario.
Desde hace muchos años la Provincia tiene un esquema similar y los distintos ministros de Economía zigzaguean hacia uno u otro lado con la modificación de alícuotas y bases imponibles. Justamente, es lo que más varía entre jurisdicciones y contribuye a la disparidad entre una provincia y otra. Es lo que explica, por ejemplo, que una camioneta o auto de la misma marca y modelo en las tres provincias mencionadas pague de patente un 40 por ciento menos que en la Ciudad; o que un campo en General Villegas, con las mimas hectáreas que uno de Rufino o de Laboulaye, tenga que desembolsar de Inmobiliario 14 veces más que sus vecinos.
El concepto que lleva adelante Axel Kicillof como gobernador Bonaerense, esquematiza su ministro de Economía, Pablo López, y debe ejecutar el titular de ARBA, Cristian Girard, es el de presionar fiscalmente sobre la facturación y las transacciones (también está en el nivel intermedio a alto en cuanto a las alícuotas del Impuesto a los Sellos). En el Gobierno insisten en que el esquema tributario provincial hace hincapié en la progresividad, para descomprimir hacia abajo y contribuir en el reparto de la riqueza con una mayor exigencia para las clases altas y las grandes facturaciones. No obstante, desde la oposición insisten en que por culpa de este esquema la Provincia es poco competitiva a la hora de atraer inversiones. “Una de las tragedias de la provincia de Buenos Aires es su sistema impositivo, que cada mes castiga más a la producción. Buenos Aires debería reorientar su sistema impositivo para no penalizar el trabajo, la inversión, la producción. Hoy tenemos el 78 % de la recaudación que proviene de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. Eso ha ido creciendo y sobre eso hay que trabajar. Primero, obviamente, reduciendo gastos para poder reducir impuestos como Ingresos Brutos, que son tan distorsivos”, aseguró el senador libertario Diego Valenzuela, quien trabaja en un proyecto para que se hagan descuentos de Ingresos Brutos en lagunos casos. “Por ejemplo cuando una empresa exporta, porque si no estamos exportando impuestos”, subrayó.
La discusión política sobre la carga tributaria es permanente, aunque se exprese con más visibilidad cuando se trata la Ley Impositiva en diciembre. Mientras tanto, desde sectores como el rural, los productores claman a gritos paridad entre las provincias a la hora de fijar el monto de los impuestos.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), del pasado mes de julio, midió el impacto que los tributos totales (nacionales, provinciales y municipales) tienen sobre las familias y los asalariados. Concluye que, durante 2026, “un trabajador formal argentino debería trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de su nivel de ingresos”. La carga tributaria formal se ubica en torno al 50% del ingreso total.
También resalta: “Una característica relevante de los resultados es que la carga tributaria no aumenta de manera lineal con el nivel de ingreso” y especifica que salarios brutos que se ubican entre 4.488.000 hasta 6.573.600 pesos tienen una carga menor que un sueldo bruto de 2.058.000 pesos. Esta inequidad es la que el Gobierno de Kicillof dice querer corregir con la progersividad aplicada los patrimoniales, pero la carga sobre la producción también tiene sus consecuencias.
Inmobiliario rural
El costo anual estimado del Impuesto Inmobiliario de un campo de 100 hectáreas en la provincia de Buenos Aires es de $8.900.000 (el más alto del país), mientras que en Córdoba, donde el gobierno provincial aplicó topes de actualización en torno al 29,7% en 2026, es de $690.000 y en Santa Fe de $630.000. Esta provincia aplicó aumentos del 14 % este año. Siempre en base al informe de Inteligencia Comparativa para el Desarrollo (ICD), se realizaron los siguientes cuadros comparativos, tomando zonas productivas de características similares. En este caso, el trabajo señala que en la provincia de Buenos Aires la valuación fiscal promedio en el corriente año es “alta, con bases imponibles indexadas de mercado”. En tanto, considera “moderada” la valuación en “Córdoba, con valores históricos topados”, y “baja” en Santa Fe, donde los “ajustes están congelados por ley”. En el caso de Buenos Aires la incidencia sobre los ingresos está estimada en un 11,54 %, en Córdoba en un 1,02 % y en Santa Fe en un 0.93 %.
Ignacio Korvarsky - CARBAP "Tuvimos un aumento enorme de Ingresos Brutos en la Provincia"
El dirigente rural Ignacio Kovarsky puso el grito en el cielo por el fuerte impacto que tienen los tributos en el sector rural de la provincia. Además de pedir por la baja total de retenciones para el trigo maíz y soja, expuso el fuerte aumento que hubo en Ingresos Brutos en el último año.
“Necesitamos que se quiten totalmente las retenciones a la fina para que realmente podamos afrontar los costos de nuevo de labranzas, de fertilizantes y todo. Los fertilizantes tuvieron un pico por la guerra. Hay cosas que por supuesto no podemos manejar, pero la guerra en cuanto al gasoil y a costos por fertilizantes tuvieron un alza muy grande”, sentenció el expresidente de CARBAP.
Allí describió cómo impacta la carga impositiva en el sector: “Tenemos cuotas del inmobiliario provincial que se han crecido. Se aumentó una quinta cuota, ahora se distribuyó, pero tuvimos un aumento tremendo del Impuesto Inmobiliario de la provincia de Buenos Aires”.
También describió que ingresos brutos es uno de los tributos que más aumentó, debido a los cambios de las bases imponibles de algunas parcelas: “Tuvimos aumentos entre el 300 y el 400% hace dos años. Ellos dicen que son pocas parcelas, pero nosotros decimos que son muchas hectáreas”.
“En general necesitamos que sigan bajando gastos para poder bajar impuestos. Si nosotros queremos salir al mundo a competir necesitamos tener más o menos la misma matriz impositiva. Argentina es la que mayor presión impositiva tiene comparado con todos nuestros competidores”, cerró Kovarsky.
Fabián Medina - Economista "El conflicto no es la administración tributaria, sino quién hace la ley"
El economista Fabián Medina analizó el cobro de tributos en las distintas provincias y sostuvo que “cada legislatura establece la forma de tomar la evaluación de los tributos, entonces el problema no pasa por la administración tributaria que hace lo que dice la ley, sino quien establece la ley”.
Allí marcó el caso de la creación del impuesto inmobiliario en CABA, que se sumó al tradicional ABL. “Resulta ser que lo que terminó generando es la duplicación del impuesto”, sentenció. Luego comparó con lo que pasa en suelo bonaerense: “En cambio, en Provincia vos tenés el inmobiliario y lo pagás directamente a la provincia. También tenés la tasa de alumbrado de barrido de limpieza que lo pagan los municipios”.
También se refirió a la dificultad para comparar el cobro de impuestos en los distintos territorios: “El problema que vos tenés es que no son iguales, no son medibles la Ciudad con las otras provincias porque CABA tiene una dinámica propia en la cual no solamente es la más rica por el nivel de actividad económica que genera, sino porque el nivel de Ingresos Brutos que cobra es monstruoso. Tiene muchos comercios y mucho pago de ese impuesto”.
El economista criticó el monto del Inmobiliario Rural en la provincia y sostuvo que “tiene que ser un poco más bajo que el inmobiliario de la Ciudad”. Allí añadió: “Porque mayoritariamente el inmobiliario rural es productivo. Y si vos lo tenés para producir, vos no podés tomar impuestos donde se está produciendo, porque eso hace que la rentabilidad te baje y se te pongan en contra los productores propios de tu provincia”. “Después, todo lo que son actividades industriales tienen que ser únicamente Ingresos Brutos, porque las actividades industriales debes privilegiarse porque agregan valor agregado. Y el valor agregado está descendiendo en todo el país”, sentenció el economista.
Descuentos La importancia de pagar en término o de manera anticipada
En la Ciudad de Buenos Aires una casa de 120 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 300 metros comenzó en 2026 abonando aproximadamente $23.000 en las primeras cuotas, pero como AGIP indexa mensualmente el impuesto según la inflación de la Ciudad, las últimas cuotas del año reflejarán ese aumento.
En la provincia de Buenos Aires las cuotas bimestrales son fijas y el pago en término implica descuentos. Pero, sin lugar a dudas, el mayor beneficio se adquiere si se realiza el pago anual del tributo, que llega al 20 % si se combina el pago anual con la boleta digital.