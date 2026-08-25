Volver | La Tecla Informe Especial 25 de agosto de 2026 IMPUESTOS EN PBA

Hipertensión impositiva, un síntoma molesto

Cuánto pagan los bonaerenses en relación a la Capital Federal y a otras provincias productivamente similares. Alta presión del Inmobiliario Rural y de Ingresos Brutos la hacen cara. Compensación en el Urbano y Patentes

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