Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2026 DERECHOS HUMANOS

Magdalena: 15 detenidos por la causa que investiga torturas y abusos en la Unidad 51

La Justicia ordenó la medida por los hechos denunciados en el marco de la jornada Ni Una Menos del 3 de junio pasado, donde cinco internas denunciaron abusos sexuales. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos buscan esclarecer lo acontecido

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