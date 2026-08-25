Magdalena: 15 detenidos por la causa que investiga torturas y abusos en la Unidad 51
La Justicia ordenó la medida por los hechos denunciados en el marco de la jornada Ni Una Menos del 3 de junio pasado, donde cinco internas denunciaron abusos sexuales. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos buscan esclarecer lo acontecido
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La investigación por los graves hechos denunciados en la Unidad Penal N°51 de Magdalena sumó un nuevo capítulo. Durante la madrugada de este martes, la Justicia ordenó 15 detenciones en distintas dependencias carcelarias bonaerenses con el objetivo de asegurar pruebas y poner a disposición de la Justicia a personas presuntamente involucradas en los hechos ocurridos en junio.
El operativo fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, y se realizó a partir de un trabajo coordinado entre la fiscalía interviniente, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se produce a poco más de dos meses de que se conocieran las denuncias por torturas, malos tratos y abusos sexuales contra mujeres privadas de libertad alojadas en la Unidad 51. Los hechos se produjeron el 3 de junio en el marco de la jornada Ni Una Menos, cuando un grupo de agentes penitenciarios ingresó a un pabellón luego de una pelea entre dos internas.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cinco mujeres fueron víctimas de distintos episodios de violencia y dos de ellas denunciaron abusos sexuales. Entre las prácticas denunciadas aparecen golpes, amenazas, utilización de gas pimienta a corta distancia y el denominado “submarino húmedo”. La CPM intervino como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y presentó una denuncia penal y administrativa.
A raíz de aquellos hechos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había dispuesto en junio la separación preventiva de diez agentes penitenciarios, entre ellos integrantes de la conducción de la Unidad 51. La medida alcanzó a autoridades jerárquicas del penal, mientras avanzaban los sumarios administrativos y la investigación judicial.
El juez Juan Pablo Masi había rechazado la presentación de la CPM como particular damnificado institucional por considerar que era prematura. Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata revocó esa decisión y sostuvo que la gravedad de los hechos justificaba la participación del organismo en la investigación. Los camaristas señalaron que los elementos denunciados podían exceder un episodio aislado de violencia y debían ser investigados en profundidad.
Ahora, la causa da un nuevo paso con las 15 detenciones ordenadas en distintas unidades penitenciarias. La medida busca asegurar elementos de prueba y poner a disposición de la Justicia a quienes puedan estar involucrados en los hechos investigados.
Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarcaron su "compromiso con el esclarecimiento total de lo ocurrido y con el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales". El avance de la investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer qué ocurrió dentro de la Unidad 51 durante aquella jornada de junio.
El expediente se encuentra así ante una nueva etapa, con medidas judiciales sobre los presuntos involucrados y con el foco puesto en determinar la responsabilidad de los agentes que pudieron haber participado o tenido algún grado de intervención en los hechos denunciados.