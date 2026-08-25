Volver | La Tecla Nacionales 25 de agosto de 2026 RELEVAMIENTO

Créditos: seis de cada diez entidades no informan cuánto cuesta pedir un préstamo

Un informe de PHARO Consultora analizó las condiciones publicadas por financieras, fintech, comercios, cooperativas y mutuales. La TNA promedio alcanzó 240,28%, mientras que el Costo Financiero Total llegó a casi 1.000%.

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