Créditos: seis de cada diez entidades no informan cuánto cuesta pedir un préstamo
Un informe de PHARO Consultora analizó las condiciones publicadas por financieras, fintech, comercios, cooperativas y mutuales. La TNA promedio alcanzó 240,28%, mientras que el Costo Financiero Total llegó a casi 1.000%.
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El acceso al crédito para financiar gastos cotidianos sigue presentando fuertes diferencias respecto del sistema bancario y, al mismo tiempo, importantes dificultades para que los consumidores puedan conocer de antemano cuánto terminarán pagando. Así lo revela un nuevo informe de PHARO Consultora, que relevó la información publicada por 419 Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) entre marzo y agosto de 2026.
El estudio detectó que 253 de las 419 entidades analizadas no exhiben ningún valor numérico de Tasa Nominal Anual (TNA) o Costo Financiero Total (CFT). En términos porcentuales, el 61,81% no publica la TNA y el 63,01% tampoco informa el CFT.
La investigación puso el foco no solamente en el nivel de las tasas, sino también en la posibilidad concreta de que una persona pueda acceder a esa información antes de contratar un préstamo. Para ello, PHARO relevó páginas web institucionales, secciones destinadas a usuarios financieros, tarifarios, simuladores y documentos publicados por cada proveedor.
Entre las entidades que sí informaron sus condiciones, la TNA promedio fue de 240,28%, mientras que la mediana se ubicó en 194,44%. En el caso del CFT, que incorpora otros componentes del costo del financiamiento, el promedio alcanzó 995,98%, con una mediana de 436,38%.
La dispersión también resulta significativa. El 90% de las TNA relevadas se ubicó por debajo de 475,98%, mientras que el 95% quedó por debajo de 572,91%. En el extremo superior, la máxima TNA publicada llegó al 960%. Para el CFT, el máximo registrado fue todavía más elevado: 16.488,47%.
El informe advierte que los valores extremos deben analizarse con cautela porque se trata de productos, plazos y montos diferentes. Sin embargo, también señala que muestran la amplitud existente dentro del mercado y la necesidad de revisar las condiciones particulares de cada oferta.
Un dato permite dimensionar la distancia con el sistema financiero tradicional: 108 de las 160 entidades que publican TNA —dos de cada tres— superan el 150%. En ese grupo, la tasa nominal promedio asciende a 309,65%.
Los préstamos que llegan a tasas de cuatro dígitos
El relevamiento encontró cinco publicaciones con CFT superiores al 5.000%. El máximo correspondió a Cred IP, con 16.488,47%, seguida por Rapicuotas, con 15.433,09%; ABAN, con 8.446,17%; Anticipo, con 8.012,22%; y Tu Anticipo, con 7.691,10%.
En cuanto a la TNA, el máximo detectado fue del 960%, correspondiente a Gray Matter SRL. Le siguieron REBA, con 791,61%; Anticipo, con 736,08%; Cred IP, con 635,25%; y Rapicuotas, con 625,27%.
El estudio aclara que estos casos extremos no representan a todo el universo de proveedores, aunque considera que son relevantes para analizar la forma en que se comunica y aplica el costo de los créditos.
Desde PHARO señalan que la comparación histórica debe tomarse como descriptiva porque el universo analizado aumentó de 349 a 419 entidades y se incorporaron nuevas fuentes. Por eso, la baja de los promedios no puede atribuirse exclusivamente a la desaceleración de la inflación.
La deuda y la morosidad, otro factor en juego
El escenario se completa con un aumento de la irregularidad en la cartera de los proveedores no financieros. Según los datos del BCRA utilizados por el informe, la irregularidad total pasó del 16,2% en julio de 2025 al 26,9% en febrero de 2026, un incremento de 10,7 puntos porcentuales.
En particular, la irregularidad alcanzó el 34,1% en préstamos personales y el 19,4% en tarjetas.
El informe advierte que el deterioro de la cartera puede contribuir a explicar parte del mayor costo del crédito, pero no alcanza por sí solo para explicar la enorme dispersión de tasas encontrada. También entran en juego factores como el producto, el plazo, el perfil del cliente, el costo de fondeo, los cargos e impuestos y la estructura comercial.
El problema que persiste: la falta de transparencia
Más allá del nivel de las tasas, el principal llamado de atención del estudio está puesto en la información disponible para quienes buscan financiarse.
De las 166 entidades en las que se encontró algún dato sobre TNA o CFT, 85 lo tenían disponible de manera directa, 61 obligaban a ingresar a secciones internas de sus sitios y 20 lo publicaban únicamente en documentos PDF. Es decir, localizar una tasa no necesariamente significa que la información sea clara, vigente o fácilmente comparable.
El informe también identificó publicaciones con fechas anteriores al período analizado y casos en los que el CFT informado resultaba inferior a la TNA, situaciones que pueden obedecer a distintas unidades, errores de publicación o carga y que fueron señaladas como controles de calidad.
La conclusión de PHARO es contundente: la combinación de costos elevados, productos heterogéneos y acceso incompleto a la información dificulta que los consumidores puedan comparar alternativas y aumenta el riesgo de tomar decisiones basadas únicamente en el valor de la cuota.
En ese contexto, la consultora plantea la necesidad de reforzar la fiscalización de las obligaciones de información y avanzar hacia una publicación estandarizada de las tasas. La propuesta apunta a que cada proveedor exhiba de manera visible y actualizada la TNA, el CFT, el plazo, el monto de referencia, los impuestos, la vigencia y las condiciones de aplicación.