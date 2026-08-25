El MDF culminará sus plenarios seccionales con un mega acto en Avellaneda
Desde el espacio kicillofista salieron con la convocatoria a un plenario federal en Villa Domínico para el 19 de septiembre. Ese mismo día, el Frente Renovador tendrá su encuentro nacional de juventudes
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Agosto fue un mes movido para el gobernador bonaerense Axel Kicillof para posicionarse como una opción viable para ser candidato presidencial en las próximas elecciones del 2027. Con un peronismo envuelto en internas y un contexto desfavorable en materia económica, el gobernador realizó varias giras por distintos territorios para ampliar su armado.
Además de las recorridas de distintos ministros por provincias, en suelo bonaerense se realizaron una serie de plenarios seccionales en distintos puntos del territorio bonaerense. El primero tuvo lugar en Alberti (Cuarta Sección), siguieron por Ramallo (Segunda) y se esperan nuevas actividades similares en Mar Chiquita (Quinta); Tapalqué (Séptima) y Coronel Suárez, de la Sexta sección electoral.
El último plenario será en el Conurbano y le pondrá fin a los encuentros militantes para fortalecer al Movimiento Derecho al Futuro. Algunos ministros de Kicillof como Carlos Bianco (Gobierno); Andrés Larroque (Desarrollo a la Comunidad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); lanzaron la convocatoria al plenario federal del MDF previsto para el próximo 19 de septiembre en Villa Domínico.
Para dicho encuentro se espera un cierre del gobernador Axel Kicillof. El último discurso ante su militancia fue el pasado sábado en San Martín, durante el lanzamiento del MDF Juventudes, acto que debió ser reprogramado por el fallecimiento de Indio Solari el pasado 5 de junio.
Allí, el mandatario dejó algunas referencias respecto a la interna del peronismo:“No vamos a entusiasmar a nadie con odio y con insultos, no podemos convocar con faltas de respeto. Vamos a convencer con un proyecto nacional que rescate los sueños, con ideas que contengan, que abracen y sumen”.
Si bien no se refirió a las nuevas canciones, dejó una frase similar sobre el cierre del acto: "Vengo a invitarlos a empezar una historia nueva, distinta, convocando lo mejor de nuestra tradición, de los 12 años de Néstor y Cristina y de nuestra doctrina. No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos, un futuro distinto, un futuro mejor".
Sin embargo, el Frente Renovador tiene previsto otro acto fuerte para ese mismo 19 de septiembre y es el encuentro nacional de jóvenes del Frente Renovador. Si bien no hay confirmaciones, se espera que el líder del espacio, Sergio Tomás Massa, tenga una aparición pública en dicho acto.
Lo mismo ocurrió en un encuentro de Mujeres realizado semanas atrás y en la presentación del libro de Diego Giuliano en la provincia de Santa Fe, donde Massa volvió a decir que “la unidad del peronismo es lo más importante”.
Pese a este acto del massismo, se espera una fuerte convocatoria para el plenario federal del MDF en Avellaneda. El gobernador sigue con sus recorridas rumbo al 2027, que incluyeron un viaje a la provincia de Chaco para presentar su nuevo libro y el viaje hacia la República Oriental del Uruguay, donde se reunió con Yamandú Orsi y participó de una cumbre progresista.