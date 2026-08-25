El MDF culminará sus plenarios seccionales con un mega acto en Avellaneda

LEGISLATURA

El massismo pone el foco en la morosidad y lanza un proyecto para salir de las deudas La Cámara de Diputados fue sede de una charla debate que impulsó el Frente Renovador sobre el problema del endeudamiento familiar. La iniciativa que quieren impulsar establece mecanismos de crédito responsable, protección del mínimo vital y procesos gratuitos de conciliación y rehabilitación. Estuvieron Guillermo Michel, José Ignacio de Menduguren y Sofía Vanelli