Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Provincia pone bajo control todos sus inmuebles públicos y habilita un poder de policía

La Provincia puso en marcha el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público y obligará a los tres poderes a informar qué propiedades administran o custodian. Economía podrá calificar los bienes y ordenar restituciones, incluso con auxilio de la fuerza pública, ante ocupaciones o alteraciones.

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