Salud y educación, dos frentes abiertos para Kicillof: reclamos, paros y crisis​​​​​​​

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♿ FAMILIAS PREPARAN UN ACAMPE FRENTE A IOMA PARA RECLAMAR POR LAS PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD— Desconfiados🎙88.7 (@Desconfiadosrio) August 25, 2026
📍 La protesta comenzará este martes a las 11 frente a la sede de IOMA de 46 entre 12 y 13. Demoras en pagos, reintegros pendientes y dificultades para acceder a tratamientos. pic.twitter.com/dBg6XGdzoo
🏥 RECLAMOS CONTRA IOMA: PRESTADORES DENUNCIAN DEMORAS EN LOS PAGOS Y REINTEGROS— Desconfiados🎙88.7 (@Desconfiadosrio) August 25, 2026
⚠️ Sebastián Álvarez explicó en #Desconfiados el reclamo de acompañantes terapéuticos. Denuncian pagos atrasados y reintegros pendientes, mientras deben afrontar monotributo y seguros para trabajar. pic.twitter.com/Z0Jrqtm0De