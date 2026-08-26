Salud y educación, dos frentes abiertos para Kicillof: reclamos, paros y crisis​​​​​​​

Enduro polémico: conflicto ambiental, denuncias y un negocio que genera críticas A días de la competencia, dos concejales denunciaron penalmente la organización del evento y el Ministerio de Ambiente bonaerense confirmó que no registra una evaluación de impacto ambiental. Vecinos y ambientalistas cuestionan el uso de maquinaria sobre los médanos y ponen bajo la lupa el entramado de autorizaciones.