Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 TRIBUNALES

Tres nuevas vacantes judiciales en la Provincia mientras se esperan nuevas designaciones

El Gobierno bonaerense aceptó las renuncias de dos jueces y una defensora oficial. Las salidas se suman al mapa de vacantes del Poder Judicial y vuelven a poner el foco sobre la necesidad de avanzar con los nombramientos y el envío de pliegos al Senado bonaerense.

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