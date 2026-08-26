Tres nuevas vacantes judiciales en la Provincia mientras se esperan nuevas designaciones
El Gobierno bonaerense aceptó las renuncias de dos jueces y una defensora oficial. Las salidas se suman al mapa de vacantes del Poder Judicial y vuelven a poner el foco sobre la necesidad de avanzar con los nombramientos y el envío de pliegos al Senado bonaerense.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó tres nuevas renuncias en el Poder Judicial, que generan vacantes en tribunales de los departamentos judiciales de Mercedes, San Isidro y San Martín. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante los decretos 1095/2026, 1096/2026 y 1097/2026, firmados por el gobernador Axel Kicillof y refrendados por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Gobierno, Carlos Bianco.
Una de las salidas corresponde al juez Fabián Fernando Brahim, quien presentó su renuncia a los fines jubilatorios al cargo de juez del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Mercedes. La dimisión fue aceptada con fecha 1° de agosto de 2026.
También dejó su cargo Alicia Aida Cerminaro, quien se desempeñaba como defensora oficial para actuar ante los fueros Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial San Isidro. Al igual que Brahim, presentó su renuncia a los fines jubilatorios, aceptada por el Ejecutivo provincial a partir del 1° de agosto.
La tercera salida es la de Martín Esteban Klobovs, juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial San Martín. En este caso, la renuncia respondió a motivos particulares y fue aceptada con fecha 1° de julio de 2026.
Los tres decretos dejan asentado, además, que tanto la Dirección de Asesoramiento Técnico a la Presidencia como la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios no registraban actuaciones en trámite vinculadas con los magistrados y la funcionaria al momento de analizar las renuncias.
Las nuevas salidas vuelven a poner en primer plano uno de los temas más sensibles que atraviesa al Poder Judicial bonaerense. La acumulación de cargos vacantes y la necesidad de acelerar el proceso para cubrirlos es un punto en el que se presiona al gobierno de Axel Kicillof para poder avanzar.
El mecanismo requiere una articulación entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, que interviene en la selección de postulantes, para luego avanzar con las designaciones correspondientes. En el caso de los cargos que requieren acuerdo legislativo, se debe enviar los pliegos a la Cámara de Senadores, donde se tratan para ser aprobados.