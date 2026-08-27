Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 LEGISLATURA

Ley Ema y ¿enroque libertario?: Diputados tendrá su cuarta sesión del año

La Cámara Baja tendrá una nueva sesión ordinaria donde se tratarán proyectos menores y esperan un encuentro sin sobresaltos. Resta definir si el peronismo habilita el cambio de cargos en La Libertad Avanza

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