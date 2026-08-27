Ley Ema y ¿enroque libertario?: Diputados tendrá su cuarta sesión del año
La Cámara Baja tendrá una nueva sesión ordinaria donde se tratarán proyectos menores y esperan un encuentro sin sobresaltos. Resta definir si el peronismo habilita el cambio de cargos en La Libertad Avanza
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Sin proyectos de gran calibre, la Cámara de Diputados bonaerense tendrá su cuarta sesión ordinaria del año. La cita comenzará a las 14 horas y contará con un temario donde no se visibilizan iniciativas importantes. Un tema a tener en cuenta en el encuentro parlamentario es definir si se confirmará, o no, el recambio de autoridades en el bloque de La Libertad Avanza.
Desde hace meses, la bancada libertaria quiere que Agustín Romo pase a ser vicepresidente de la Cámara, mientras que Juanes Osaba, (cercano a Sebastián Pareja), quedaría como presidente de bloque. Sin embargo, el peronismo hasta el momento no le habilitó los votos necesarios para que se produzca ese cambio tras varios intentos frustrados por parte del bloque violeta.
Entre las iniciativas más importantes a tratarse en el recinto figura la Ley Ema, presentada por la diputada camporista Mayra Mendoza. El mismo consta de establecer lineamientos para la “prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades, promoviendo el uso responsable de las tecnologías y garantizando entornos digitales seguros, cuidando la privacidad y la integridad personal".
La iniciativa de Mayra Mendoza surgió a partir del terrible caso de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que se quitó la vida en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su ámbito escolar. Entre los puntos sobresalientes de la iniciativa, se busca sumar Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital.
En esa línea, la modificación apunta a que las escuelas trabajen de manera sistemática temas relacionados con el consentimiento, la privacidad, el uso responsable de las tecnologías y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Cuando se trató este proyecto en la comisión de Educación, hubo un pequeño cruce entre la diputada impulsora del proyecto y sus pares de La Libertad Avanza, quienes no acompañaron el proyecto.
Otro proyecto que tuvo luz verde en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidido por Lucía Iañez, es el que presentó la legisladora del Frente Renovador, Luciana Padulo, que busca regular el contenido de formularios de autorización para el uso de imagen de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.
Por su parte, hay iniciativas aprobadas en diferentes comisiones que también podrían ser tratadas este jueves por los diputados. Entre ellas se encuentran la de la massista Ayelén Rasquetti, que propone crear una Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados, y la del senador camporista Emmanuel González Santalla, que dispone la adhesión de la Provincia al Sistema de Prestaciones Básicas para las personas discapacitadas.
En un sentido similar también quedó en condiciones de tratarse un proyecto de la senadora radical Nerina Neumann, con media sanción en la Cámara alta, para que la Provincia se adhiera al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue el pasado 13 de julio, donde se aprobó la modificación de las leyes 12.322 y 12.323 de creación del "Área Patagónica Bonaerense", y la "Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires". Tras el parate por el Mundial y las vacaciones de invierno, la Cámara Alta buscará una sesión sin mayores sobresaltos para continuar con el año legislativo.