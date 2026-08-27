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“ReCreo es Fiesta”: PBA desembolsa $515 millones por un camión publicitario

El Gobierno de Axel Kicillof abrió una licitación por $515,9 millones para diseñar, producir, mantener y trasladar un camión promocional que recorrerá la Provincia y CABA. El vehículo será utilizado para actividades del programa “ReCreo es Fiesta”. 

“ReCreo es Fiesta”: PBA desembolsa $515 millones por un camión publicitario
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El Gobierno de Axel Kicillof prepara un gasto de $515,9 millones para poner en marcha un camión promocional itinerante que recorrerá distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del programa permanente “ReCreo es Fiesta”.

La contratación fue autorizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y contempla el diseño, producción, puesta en funcionamiento, mantenimiento, transporte y guarda de la infraestructura móvil. El presupuesto estimado asciende a $515.900.000. 

El vehículo será utilizado para desarrollar actividades de promoción turística en distintos puntos geográficos. La licitación establece que la apertura de ofertas se realizará el 14 de septiembre de 2026 a través del portal de Compras de la Provincia (PBAC). 

La contratación pone el foco en una partida destinada a promoción y comunicación de las políticas y propuestas turísticas bonaerenses, en un contexto en el que la administración provincial mantiene una fuerte disputa política con el Gobierno nacional por los recursos disponibles para la gestión.

El gasto incluye no sólo la fabricación o adaptación del vehículo, sino también su mantenimiento, transporte y guarda, por lo que el monto final del contrato abarcará el funcionamiento integral de la estructura móvil.

La iniciativa forma parte del programa “ReCreo es Fiesta”, aprobado originalmente mediante la Resolución N° 1/23, y busca llevar las acciones de promoción turística a diferentes localidades y espacios de la Provincia. 





 

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