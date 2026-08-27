Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

“ReCreo es Fiesta”: PBA desembolsa $515 millones por un camión publicitario

El Gobierno de Axel Kicillof abrió una licitación por $515,9 millones para diseñar, producir, mantener y trasladar un camión promocional que recorrerá la Provincia y CABA. El vehículo será utilizado para actividades del programa “ReCreo es Fiesta”.

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