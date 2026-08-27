Volver | La Tecla Informe Especial 27 de agosto de 2026 PUERTO DOCK SUD

Tomar el timón en un mar embravecido

La gestión portuaria debe atender varios frentes, con un sindicato intenso que pone la lupa sobre licitaciones y contratos. El escenario de conducir un barco complejo donde la política juega su rol.

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