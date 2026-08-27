Nueva cumbre entre LLA y el PRO: quieren ir juntos, pero ¿con PASO o sin PASO?

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Hoy, en la Casa Rosada, tuvo lugar una nueva cumbre entre los referentes máximos del PRO y de La Libertad Avanza (LLA), con muchas ganas por ambas partes de anudar un acuerdo electoral entre ambas fuerzas para el año que viene pero con una pregunta divisiva en el medio: ¿con primarias o sin primarias?
El presidente del bloque amarillo en Diputados y también del propio partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, fue invitado a la Casa de Gobierno junto al secretario general del PRO a nivel nacional, el también diputado Fernando de Andreis. Allí se reunieron con el jefe de gabinete del gobierno libertario, Diego Santilli (artífice junto a Ritondo de la alianza electoral entre ambas fuerzas del año pasado), y con los Menem.
Se trata, claro, de Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo, más conocido como “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional de la administración violeta y muy cercano a Karina Milei, hermana de Javier, el presidente de la Nación, y secretaria general de la Presidencia.
El partido amarillo y el violáceo buscan consolidar nuevamente un frente antiperonista, repitiendo la fórmula que les dio buenos réditos en 2025 (y que, a través de una accidentada serie de sucesos, terminó por poner a Santilli en el corazón del gobierno libertario).
Pero una cuestión aún no está saldada. Es la de si conviene que haya o que no haya elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027. La pregunta afecta tanto a LLA y el PRO como al peronismo, por lo que no hay coincidencias en qué es mejor.
Así lo expresó el propio Ritondo: “La PASO no tiene ni todo en contra ni todo a favor”, definió.
“Nosotros lo que hemos planteado es que primero veamos la iniciativa que tiene el Senado para después seguir charlando. La posición hoy del PRO es: las PASO, a menos que haya una alternativa mejor”, dijo a la prensa el titular del partido amarillo en territorio bonaerense.
Por su parte, el diputado De Andreis, ligado a Mauricio Macri, canalizó la visión del expresidente al decir que lo que éste busca es “agotar todo lo que está al alcance para blindar el cambio en Argentina y evitar un retroceso como ocurrió en 2019”.
“No queremos que vuelvan el kirchnerismo ni el populismo”, dijo.