Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2026 EL ACUERDO AVANZA

Nueva cumbre entre LLA y el PRO: quieren ir juntos, pero ¿con PASO o sin PASO?

Ritondo, Santilli, De Andreis y los Menem se juntaron en la Rosada para avanzar en un acuerdo electoral. Pero la cuestión de las primarias es un punto álgido.

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