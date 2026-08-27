Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 NUMEROS COMPLICADOS

Poroteo de la re-re: el peronismo curte pasillo, pero los votos no se destraban

La reelección indefinida de intendentes sigue viva en la Legislatura bonaerense, pero está trabada por una razón que excede a la oposición: el peronismo no consigue reunir sus propios votos. El massismo rechaza modificar el límite de mandatos y el kirchnerismo condiciona su apoyo a una discusión más amplia sobre el sistema electoral

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