Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2026 EN DIPUTADOS

Un reclamo del sur bonaerense calentó el ambiente legislativo con duras críticas

La última sesión legislativa reavivó el reclamo por la zona fría. Cómo sigue el escenario a nivel nacional y qué otras voces agitan el debate

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