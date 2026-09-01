Apps
Martes, 1 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
PREOCUPACION

Débitos inesperados en cuentas del Banco Provincia: qué pasó y cuándo devolverán el dinero

Clientes denunciaron descuentos de hasta $95 mil. El banco reconoció una falla operativa y aseguró que los montos serán restituidos automáticamente.

Débitos inesperados en cuentas del Banco Provincia: qué pasó y cuándo devolverán el dinero
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Clientes del Banco Provincia reportaron este miércoles débitos inesperados en sus cuentas, con montos que en algunos casos llegaron hasta los $95 mil. Los descuentos aparecieron bajo el concepto de mantenimiento de paquetes que, según denunciaron algunos usuarios, no habían contratado.

Los reclamos se multiplicaron en redes sociales y también llegaron a medios locales. Los clientes señalaron además dificultades para comunicarse con los canales de atención del Banco Provincia, en un episodio que recordó a una situación similar registrada a fines de 2025.

Ante la ola de reclamos, desde el Banco Provincia explicaron que se trató de una “incidencia operativa” que provocó débitos indebidos en un grupo de cuentas. Según informó la entidad, el problema ya fue identificado y corregido.

El banco aseguró que los importes afectados serán restituidos de manera automática y aclaró que los usuarios no deben realizar ninguna gestión. También indicó que trabaja para completar la devolución de todos los montos involucrados y pidió disculpas por las molestias ocasionadas.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DESCONFIADOS

Milei es competitivo, pero Kicillof juega de local: cómo aparece hoy la pelea 2027

La consultora Isasi Burdman midió distintos escenarios rumbo a 2027 y advirtió que el gobernador bonaerense conserva una posición competitiva, mientras que La Libertad Avanza también aparece con chances en el principal distrito electoral del país.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Renunció un fiscal de Mar del Plata, pero seguirá bajo una investigación disciplinaria

La Provincia actualizó las tarifas eléctricas y aprobó nuevos valores para septiembre

Intendentes UCR: el abadismo aceleró y se activó un relevo en la conducción del Foro

Capitán Sarmiento en alerta: Granja Tres Arroyos cerró su planta y crece la preocupación laboral

Faltó al laburo para farmear aura, salió segundo y amenaza con demandar

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET