Débitos inesperados en cuentas del Banco Provincia: qué pasó y cuándo devolverán el dinero

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Clientes del Banco Provincia reportaron este miércoles débitos inesperados en sus cuentas, con montos que en algunos casos llegaron hasta los $95 mil. Los descuentos aparecieron bajo el concepto de mantenimiento de paquetes que, según denunciaron algunos usuarios, no habían contratado.
Los reclamos se multiplicaron en redes sociales y también llegaron a medios locales. Los clientes señalaron además dificultades para comunicarse con los canales de atención del Banco Provincia, en un episodio que recordó a una situación similar registrada a fines de 2025.
Ante la ola de reclamos, desde el Banco Provincia explicaron que se trató de una “incidencia operativa” que provocó débitos indebidos en un grupo de cuentas. Según informó la entidad, el problema ya fue identificado y corregido.
El banco aseguró que los importes afectados serán restituidos de manera automática y aclaró que los usuarios no deben realizar ninguna gestión. También indicó que trabaja para completar la devolución de todos los montos involucrados y pidió disculpas por las molestias ocasionadas.