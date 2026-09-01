Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 PREOCUPACION

Débitos inesperados en cuentas del Banco Provincia: qué pasó y cuándo devolverán el dinero

Clientes denunciaron descuentos de hasta $95 mil. El banco reconoció una falla operativa y aseguró que los montos serán restituidos automáticamente.

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