Milei es competitivo, pero Kicillof juega de local: cómo aparece hoy la pelea 2027
La consultora Isasi Burdman midió distintos escenarios rumbo a 2027 y advirtió que el gobernador bonaerense conserva una posición competitiva, mientras que La Libertad Avanza también aparece con chances en el principal distrito electoral del país.
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Una encuesta de Isasi Burdman midió distintos escenarios presidenciales y mostró al gobernador bonaerense como principal alternativa al mandatario nacional. La consultora advirtió que la elección en la Provincia tendrá una dinámica propia, con el conurbano, la economía y el aparato de los intendentes como factores decisivos.
La carrera presidencial de 2027 empieza a mostrar sus primeros escenarios y la provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales territorios en disputa entre Javier Milei y Axel Kicillof. Una medición de la consultora Isasi Burdman ubicó al Presidente al frente de uno de los escenarios nacionales, aunque advirtió que el panorama bonaerense presenta mayores niveles de competencia.
En el escenario evaluado por la consultora, Milei encabeza una fórmula junto a Patricia Bullrich con el 40% de intención de voto, mientras que Kicillof, acompañado por Natalia de la Sota, alcanza el 23%. Detrás aparecen Miriam Bregman y Nicolás del Caño, con 8%; Victoria Villarruel, con 4%; y Juan Schiaretti junto a Gustavo Valdés, con 3%.
Más allá de la elección nacional, Viviana Isasi, CEO de Isasi Burdman, puso el foco en las particularidades de la Provincia. Según explicó en una entrevista con Desconfiados, la principal fortaleza electoral de Milei continúa estando en el interior del país, mientras que en Buenos Aires su voto aparece más dividido y condicionado por la situación económica y por la dinámica propia del conurbano.
En ese sentido, la consultora señaló que los principales problemas que hoy preocupan a los bonaerenses están vinculados con los ingresos, los salarios y el desempleo. Esas demandas, sostuvo, tienen un peso especialmente fuerte en el conurbano, donde se concentra una parte central del electorado que definirá una eventual disputa entre el oficialismo nacional y el peronismo.
Aun con esas dificultades, Milei conserva una ventaja en otro de los indicadores relevados. Al ser consultados sobre quiénes están mejor preparados para resolver los problemas económicos actuales, el Presidente aparece primero con el 41%, mientras que Kicillof obtiene el 26%. Para Isasi, todavía no surgió un modelo económico alternativo que logre disputar esa percepción al Gobierno nacional.
La situación bonaerense también está atravesada por una discusión política que puede modificar el escenario: la posibilidad de una nueva reelección de los intendentes. Isasi consideró que ese debate es particularmente relevante porque el poder territorial de los jefes comunales puede convertirse en un factor determinante en una elección presidencial dentro de la Provincia.
Para la consultora, Kicillof tiene una agenda fuertemente bonaerense, algo que puede ayudarlo a diferenciarse en un escenario nacional. La disputa, sin embargo, no está definida: Isasi sostuvo que un candidato de La Libertad Avanza es actualmente competitivo en territorio bonaerense, aunque resta determinar cuánto puede pesar el aparato de los intendentes y cómo evolucionará el escenario económico.
La especialista también marcó una diferencia entre las elecciones provinciales y las nacionales. En ese sentido, recordó que el peso de las estructuras municipales puede generar resultados diferentes en la Provincia respecto de los que se registren en una elección presidencial. Así, con vistas a 2027, la pelea entre Milei y Kicillof aparece condicionada por una combinación de economía, voto del conurbano, estructura territorial y capacidad de cada espacio para construir una propuesta competitiva en el principal distrito electoral del país.