Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2026

Milei reúne a su tropa en un nuevo encuentro libertario en Buenos Aires

El presidente hablará el miércoles en el foro "Vientos de Cambio", que reúne a Caputo, Sturzenegger, Bullrich y referentes internacionales del liberalismo.

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