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Martes, 1 septiembre 2026
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Milei reúne a su tropa en un nuevo encuentro libertario en Buenos Aires

El presidente hablará el miércoles en el foro "Vientos de Cambio", que reúne a Caputo, Sturzenegger, Bullrich y referentes internacionales del liberalismo.

Milei reúne a su tropa en un nuevo encuentro libertario en Buenos Aires
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Un encuentro internacional del liberalismo comenzará este martes en Buenos Aires y reunirá a economistas y dirigentes de la región con la plana mayor del oficialismo. La cita se extenderá hasta el miércoles, cuando Javier Milei brindará el discurso de cierre, pautado para cerca de las 18.

Bajo el nombre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", el foro está organizado por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, y tendrá como sede el Hotel Sheraton de Buenos Aires. La cumbre convocará a referentes internacionales del liberalismo y significará, además, la vuelta de Milei a las exposiciones públicas luego de un tramo con poca actividad presencial en eventos masivos.

El cronograma de disertantes incluye, a lo largo de las dos jornadas, al ministro de Economía Luis Caputo, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, al canciller Pablo Quirno y al senador Agustín Monteverde, entre otros funcionarios y técnicos del área económica. En paralelo, la senadora Patricia Bullrich integrará un panel sobre Diálogo Parlamentario junto a los legisladores regionales Adriana Tudela (Perú), Marcel Van Hattem (Brasil) y Bettina Horst (Chile).

El puntapié inicial se dará este martes a las 9, con las exposiciones de Agustín Etchebarne (Fundación Libertad y Progreso), David Nott (Reason Foundation) y Gonzalo Schwarz (Archbridge Institute). Ya el miércoles, antes del cierre presidencial, está prevista una intervención por Zoom de la dirigente venezolana María Corina Machado.

La aparición pública de Milei se produce luego de un período de perfil bajo en materia de actos multitudinarios a nivel local, en el que el mandatario se limitó a encabezar eventos en la Casa Rosada y a sostener reuniones bilaterales con otros gobiernos. Con su discurso en el foro, buscará reafirmar los ejes centrales del plan económico oficial frente a un público compuesto por especialistas internacionales, consultores privados y dirigentes liberales de toda la región.

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