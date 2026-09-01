Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Un municipio del interior se queda con 130 hectáreas fiscales para desarrollar un balneario

El Gobierno bonaerense transfirió a la municipalidad de Villarino un inmueble fiscal de 129 hectáreas con un destino específico: desarrollar el Centro Turístico y Balneario La Chiquita. El municipio tendrá cinco años para cumplir el objetivo fijado en la ley vigente.

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