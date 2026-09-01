Un municipio del interior se queda con 130 hectáreas fiscales para desarrollar un balneario
El Gobierno bonaerense transfirió a la municipalidad de Villarino un inmueble fiscal de 129 hectáreas con un destino específico: desarrollar el Centro Turístico y Balneario La Chiquita. El municipio tendrá cinco años para cumplir el objetivo fijado en la ley vigente.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió transferir a título gratuito a la Municipalidad de Villarino un inmueble fiscal de más de 129 hectáreas, que deberá ser destinado exclusivamente al desarrollo urbanístico del Centro Turístico y Balneario La Chiquita.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía bonaerense, a través de la Resolución N° 288-MECONGP-2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El terreno está identificado como Circunscripción XVI, Sección Rural, Parcela 1914H, partida inmobiliaria N° 111-22153, y cuenta con una superficie de 129 hectáreas, 12 áreas y 85 centiáreas.
El inmueble figura actualmente a nombre del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y llegó al patrimonio provincial a partir de una expropiación dispuesta por la Ley N° 12.348, en el marco de un proceso judicial iniciado contra María Pilar Jañez.
La propia ley estableció que el terreno debía ser transferido por donación a la Municipalidad de Villarino y que su destino exclusivo sería el desarrollo urbanístico del Centro Turístico y Balneario La Chiquita.
Ahora, Economía formalizó esa transferencia y estableció una condición concreta: el municipio tendrá un plazo de cinco años, contados desde la notificación de la resolución, para cumplir con el destino previsto.
La cesión no implica, por lo tanto, una transferencia sin condiciones. En caso de que Villarino incumpla con el objetivo establecido dentro del plazo fijado, la transferencia será revocada y el dominio del inmueble volverá a la Provincia de Buenos Aires.
La resolución también autoriza a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales a formalizar la entrega de la posesión del terreno, mientras que la Escribanía General de Gobierno deberá intervenir para completar los trámites notariales e inscribir el inmueble a nombre de la Municipalidad de Villarino.
De esta manera, la Provincia avanza con una transferencia de tierras fiscales que tiene como finalidad poner en marcha el desarrollo urbanístico de La Chiquita, un proyecto turístico que quedó establecido como destino específico del inmueble desde la expropiación.