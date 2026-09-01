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Apple presentará el Iphone 18 y su primer plegable

Los nuevos modelos estarían a la venta para finales de año y ya han generan expectativas entre miles de usuarios

Apple presentará el Iphone 18 y su primer plegable
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Apple se prepara para entrar al mercado de los smartphones plegables. Sucede que el primer modelo de la compañía, conocido extraoficialmente como iPhone Ultra, se presentaría el 9 de septiembre en el Apple Event, junto a los iPhone 18 Pro.

Los reportes coinciden en un formato tipo libro. Por fuera tendría una pantalla cuadrada de 5,5 pulgadas. Al abrirse, mostraría un panel OLED interior de 7,8 pulgadas con ProMotion de 120 Hz. Una de las prioridades técnicas sería reducir al máximo la arruga de la pantalla flexible. En esta primera generación los colores serían sobrios, blanco y negro.El procesador sería el A20 Pro de 2 nanómetros, el mismo de la línea Pro, con 12 GB de RAM para tareas de inteligencia artificial y Apple Intelligence. La batería, en doble celda, se estima cerca de los 5.000 mAh. En cámaras se habla de un doble sensor trasero de 48 megapíxeles. Por el formato, las filtraciones descartan Face ID y apuntan a Touch ID lateral.El sistema sería una versión adaptada de iOS 27, con funciones de iPadOS como Split View y multitarea. No se espera compatibilidad con Apple Pencil ni un gestor de ventanas completo.

El precio estimado ronda los 2.200 euros, unos 2.380 dólares, lo que lo convertiría en el iPhone más caro de la historia.

La producción inicial se calcula entre 7 y 10 millones de unidades, con prioridad en Estados Unidos y un desembarco internacional gradual, similar al de Vision Pro.Si se confirma, Apple llega tarde a un segmento que hoy lideran Samsung y Huawei.

El Ultra busca diferenciarse por diseño, integración con el ecosistema y una apuesta premium. Queda por ver si el evento del 9 de septiembre lo presenta como una nueva línea o como una prueba de alto precio y stock limitado.

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