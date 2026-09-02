Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

La encrucijada legislativa que pone a prueba a Kicillof ante Massa

Los posibles cambios de cara a las elecciones del 2027 ponen a prueba otra vez al Gobernador. Sectores del oficialismo y la oposición esperan señales del Ejecutivo. La Legislatura bonaerense es un territorio hostil para Axel Kicillof.

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