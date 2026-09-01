Pareja arma, los Menem deciden: el poder libertario que empieza a correrse en la Provincia
El armador bonaerense conserva el control de LLA en el territorio bonaerense, pero Martín y Lule Menem crecen la estructura violeta, y la figura de Santilli aparece consolidado en la carrera por la goibernación. Los desafíos para un armador que vea Karina Milei recostarse sobre otros actores
Sebastián Pareja conserva el control formal de La Libertad Avanza bonaerense y despliega estructura en los 135 municipios. Pero mientras intenta sostener su sueño provincial, Karina Milei concentra las negociaciones estratégicas junto a Martín y “Lule” Menem y Diego Santilli se consolida como favorito para 2027. El armador que alguna vez pareció indispensable hoy enfrenta una pregunta incómoda: ¿construye poder propio o administra un territorio cuyas decisiones se toman en otro lado?
Sebastián Pareja sigue moviendo fichas. Reúne legisladores, ordena bloques, baja línea, inaugura locales y busca mostrar que La Libertad Avanza tiene estructura propia en la provincia de Buenos Aires. Pero mientras el diputado nacional trabaja el territorio, las decisiones que pueden definir el futuro bonaerense parecen trasladarse cada vez más hacia otro lugar. Y, fundamentalmente, hacia otros nombres.
Durante agosto quedó expuesta una fotografía que merece una lectura más profunda. Karina Milei continúa respaldando públicamente al presidente de LLA bonaerense. Lo recibió junto a legisladores provinciales en la Casa Rosada y participó de la inauguración de la nueva sede partidaria destinada al armado bonaerense. Pareja todavía tiene despacho, tropa y sello. Sin embargo, tener estructura no necesariamente significa tener la lapicera final.
El verdadero interrogante pasa hoy por cuánto pesa Pareja cuando llega el momento de definir la estrategia grande. En las conversaciones con el PRO comenzaron a ganar protagonismo Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, dos dirigentes que hace tiempo forman parte del círculo político más estrecho de Karina Milei. En una de las mesas donde se discutió el futuro de la alianza estuvieron Diego Santilli, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y, por el universo libertario, los primos Menem. La ausencia de Pareja no pasó inadvertida: incluso desde el propio PRO señalaron públicamente que sería importante incorporarlo.
Una paradoja difícil de disimular: el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires no estaba sentado en una de las mesas donde se negociaba precisamente el futuro electoral de la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto, Pareja continúa haciendo el trabajo territorial. El 12 de agosto desembarcó en La Plata para ordenar la actividad legislativa y respaldar a Juan Osaba. Un día después, LLA inauguró su nueva sede para la Provincia —curiosamente ubicada en territorio porteño, en San Telmo— con Karina Milei, Martín Menem y Pareja como principales figuras.
Allí apareció otra señal todavía más contundente. Pareja comenzó a reconocer públicamente algo que hasta hace poco chocaba directamente con sus propias aspiraciones: Diego Santilli está encaminado a convertirse en el candidato libertario a gobernador en 2027.
Santilli es hoy el dirigente mejor posicionado dentro del oficialismo para encabezar la batalla contra el peronismo bonaerense. Su llegada a la Jefatura de Gabinete, el vínculo con Javier y Karina Milei y su nivel de conocimiento electoral lo colocaron varios escalones por encima del propio Pareja.
Así, quien durante meses construyó poder territorial imaginando también una posible candidatura a gobernador podría terminar trabajando para la candidatura de otro. No es un detalle menor.
Pareja acumuló durante estos años una estructura considerable. Tiene dirigentes propios, legisladores nacionales y provinciales, concejales y referentes distribuidos por el territorio. Esa maquinaria explica por qué continúa siendo un actor relevante y por qué Karina Milei no prescinde de él.
Pero una cosa es administrar estructura y otra muy diferente conducir políticamente el proceso. Los Menem avanzaron sobre ese segundo terreno. “Lule” se convirtió en uno de los principales operadores nacionales de Karina y Martín Menem dejó de ser solamente el presidente de la Cámara de Diputados para participar activamente de la construcción política y electoral libertaria. Ambos aparecen cada vez con mayor frecuencia en las conversaciones que exceden la organización partidaria y llegan hasta la negociación con los aliados.
Pareja, en cambio, parece obligado a demostrar permanentemente que controla Buenos Aires. La derrota libertaria en la elección provincial de 2025 todavía pesa sobre su espalda. Fue uno de los principales dirigentes señalados por aquel resultado, aunque sobrevivió políticamente gracias a su vínculo con Karina y, sobre todo, a la estructura territorial que había construido.
Ahora intenta una suerte de reconstrucción. Busca ordenar la Legislatura, fortalecer dirigentes, formar cuadros y extender la presencia libertaria en los 135 municipios. Además, el espacio trabaja sobre una estrategia mucho más amplia para 2027: LLA calcula que, mediante acuerdos con el PRO, sectores radicales y expresiones vecinalistas, podría disputar seriamente alrededor de 70 municipios.
Pero allí vuelve a aparecer la contradicción, y cuanto más necesaria resulta una alianza con el PRO para ganar la Provincia, más crece Santilli. Cuanto más crece Santilli, más protagonismo adquieren Ritondo y los negociadores nacionales. En esa mesa, los Menem tienen entrada directa a Karina. Pareja tiene el territorio. El problema es que ya no está tan claro que tenga la decisión.
Por ahora nadie en la Casa Rosada habla públicamente de ruptura. Karina continúa mostrándose con él y Pareja reivindica su pertenencia al esquema de la hermana presidencial. Pero la política rara vez necesita una ruptura formal para producir un desplazamiento.
A veces alcanza con conservarle a alguien la estructura mientras la lapicera cambia de manos. Y eso es precisamente lo que Sebastián Pareja deberá evitar si pretende que todo el poder que acumuló en la provincia de Buenos Aires no termine convertido en una enorme maquinaria territorial puesta al servicio de decisiones tomadas por los hermanos Menem desde la Casa Rosada.