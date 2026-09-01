Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026

Pareja arma, los Menem deciden: el poder libertario que empieza a correrse en la Provincia

El armador bonaerense conserva el control de LLA en el territorio bonaerense, pero Martín y Lule Menem crecen la estructura violeta, y la figura de Santilli aparece consolidado en la carrera por la goibernación. Los desafíos para un armador que vea Karina Milei recostarse sobre otros actores

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