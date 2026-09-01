Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de septiembre de 2026 EN AGOSTO

Transferencias nacionales: PBA quedó entre las provincias que perdieron recursos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró que la provincia de Buenos Aires registró una caída real de fondos. La baja alcanzó al 0,4% interanual en los Recursos de Origen Nacional y al 0,1% en la Coparticipación Federal de Impuestos, en un escenario de fuerte heterogeneidad entre las jurisdicciones.

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