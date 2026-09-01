Transferencias nacionales: PBA quedó entre las provincias que perdieron recursos
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró que la provincia de Buenos Aires registró una caída real de fondos. La baja alcanzó al 0,4% interanual en los Recursos de Origen Nacional y al 0,1% en la Coparticipación Federal de Impuestos, en un escenario de fuerte heterogeneidad entre las jurisdicciones.
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La provincia de Buenos Aires volvió a quedar en terreno negativo en la distribución de recursos nacionales durante agosto. De acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a la provincia cayeron 0,4% en términos reales respecto del mismo mes de 2025, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) registró una baja real del 0,1% interanual.
El dato adquiere relevancia para las cuentas bonaerenses debido al peso que tienen los recursos provenientes de Nación dentro del esquema de financiamiento provincial. Según el informe, los recursos tributarios de origen nacional representan, en promedio, el 71,6% de los ingresos provinciales cuando se consideran tanto la Coparticipación Federal como el resto de las transferencias nacionales, aunque el nivel de dependencia varía significativamente entre las distintas jurisdicciones.
En el caso bonaerense, el desempeño de agosto se ubicó por debajo del promedio general. Para el conjunto de las provincias, los RON prácticamente no tuvieron variación en términos reales, con una caída marginal del 0,1% interanual, mientras que la Coparticipación mostró una mejora del 0,1% real.
El comportamiento de las transferencias fue dispar entre las 24 jurisdicciones. En agosto, 13 provincias registraron caídas reales interanuales en los Recursos de Origen Nacional, mientras que las otras 11 tuvieron incrementos. Buenos Aires quedó entre las jurisdicciones que retrocedieron, aunque lejos de las mayores bajas.
Las mayores pérdidas correspondieron a Misiones (-2,7%), Formosa (-2,6%), Corrientes (-2,6%), Chaco (-2,6%) y Entre Ríos (-2,5%). En el extremo contrario se ubicaron Río Negro y Neuquén, con aumentos reales del 1,7%, seguidas por Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz.
La Coparticipación presentó una fotografía similar. Buenos Aires registró una variación negativa del 0,1% real interanual, mientras que las provincias patagónicas encabezaron los incrementos, con subas del 1,8% en Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. En el otro extremo, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones tuvieron retrocesos del 2,4%.
El informe también pone el foco sobre la evolución de los principales impuestos que alimentan la masa coparticipable. En agosto, la recaudación del IVA cayó 5% real interanual, lo que significó la décima caída consecutiva y once retrocesos en los últimos doce meses. Para CEPA, este comportamiento refleja el bajo desempeño de las actividades vinculadas al consumo y al mercado interno.
El dato resulta particularmente relevante para Buenos Aires por el impacto que tiene la evolución de la actividad económica sobre la recaudación y, posteriormente, sobre los recursos que llegan a las provincias.
En contraste, el Impuesto a las Ganancias aumentó 9% real interanual en agosto. Sin embargo, el informe advierte que la mejora estuvo vinculada en buena medida a una decisión operativa de ARCA, que extendió hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas y postergó hasta el 24 de septiembre el pago del primer anticipo correspondiente al período 2026.
Los números de agosto se conocen en un contexto en el que el financiamiento provincial y la relación fiscal entre Nación y las provincias forman parte de una discusión cada vez más central. Para Buenos Aires, la cuestión adquiere una dimensión adicional por el peso de los recursos nacionales dentro de sus ingresos y por el reclamo de la administración de Axel Kicillof en torno a los fondos que la Provincia considera que le corresponden.
El informe de CEPA muestra que, aunque agosto no implicó un desplome de las transferencias nacionales, Buenos Aires tampoco logró acompañar las mejoras registradas por varias jurisdicciones, y cerró el mes con variaciones negativas tanto en el conjunto de los Recursos de Origen Nacional como en la Coparticipación.
A nivel general, CEPA concluye que agosto mostró una evolución prácticamente neutra de los recursos nacionales, con una caída real del 0,1% en los RON y una mejora del 0,1% en la Coparticipación. Detrás de esos promedios, sin embargo, persisten diferencias importantes entre provincias y una dinámica tributaria marcada por la debilidad del IVA y del consumo interno.
Para la provincia de Buenos Aires, el dato vuelve a colocar en primer plano la discusión sobre la disponibilidad de recursos y la dependencia de las transferencias nacionales, en momentos en que las cuentas bonaerenses enfrentan las restricciones propias de un esquema de ingresos condicionado tanto por la actividad económica como por la evolución de la recaudación federal.