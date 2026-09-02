Mauro Icardi quedó libre y aún sin empleo

El mercado de pases de verano en Europa cerró este martes y se abrió otra ventana: la de los futbolistas que tienen el pase en su poder y todavía no encontraron destino. Entre esos nombres está Mauro Icardi, desvinculado de Galatasaray después de que el club turco no le mantuviera un contrato anual de 10 millones de euros. El delantero no aceptó rebajar el sueldo a la mitad.Desde entonces recibió ofertas que no cubrieron sus expectativas deportivas y económicas. La que más lo tentó fue la de Lazio, por la posibilidad de volver a Italia, donde jugó en Sampdoria e Inter.



Por ahora solo circulan trascendidos de Elche y San Pablo. Icardi tiene 33 años y 250 goles en 478 partidos entre Sampdoria, Inter, PSG y Galatasaray.



La lista de libres incluye una figura mayor: Karim Benzema, de 38 años y Balón de Oro 2022. El francés cerró tres años en Arabia Saudita, entre Al-Ittihad y Al-Hilal, y se despidió de este último club. Le restaba un año de contrato y mantiene un convenio hasta 2030 con el fondo soberano saudí. Entre las opciones aparecen un regreso a Arabia, la MLS o el retiro.



También figura Dani Carvajal, de 34 años, sin club tras perder protagonismo en Real Madrid. Versiones que lo vincularon con Argentinos Juniors fueron desmentidas.



Otros jugadores con el pase en su poder son Raheem Sterling, Jadon Sancho, Paul Pogba, Philippe Coutinho, Riyad Mahrez, David Alaba, Marcelo Brozovic y Anthony Martial, entre más. Tienen septiembre para definir su futuro.