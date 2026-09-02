Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 INTERNISMO

Una concejala kicillofista se emocionó al hablar de Cristina y generó bronca en el MDF

Mónica Ochoa, edil de Bolívar y referente del Movimiento Derecho al Futuro, reivindicó a Cristina Kirchner, pidió que quede en libertad y aseguró que quiere verla “apoyando a nuestro gobernador”. Su mensaje, cargado de emoción, también dejó entrever las tensiones que atraviesan al espacio de Axel Kicillof.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.