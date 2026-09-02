Una concejala kicillofista se emocionó al hablar de Cristina y generó bronca en el MDF
Mónica Ochoa, edil de Bolívar y referente del Movimiento Derecho al Futuro, reivindicó a Cristina Kirchner, pidió que quede en libertad y aseguró que quiere verla “apoyando a nuestro gobernador”. Su mensaje, cargado de emoción, también dejó entrever las tensiones que atraviesan al espacio de Axel Kicillof.
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La interna del peronismo bonaerense volvió a mostrar una de sus caras más sensibles en las últimas horas. Mónica Ochoa, concejal de Bolívar y referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que conduce Axel Kicillof, habló sobre Cristina Fernández de Kirchner y terminó quebrándose al referirse a la expresidenta.
La dirigente fue entrevistada por el canal local Streaming Chino Básico y, al hablar de Cristina, reivindicó su figura política y expresó su deseo de que pueda recuperar la libertad. “Imposible ignorar la gran estadista que es Cristina, imposible no decir que todos la queremos libre. La queremos como esa mente brillante políticamente que es y la queremos apoyando a nuestro gobernador”, afirmó.
La definición adquiere particular relevancia dentro del escenario interno del peronismo bonaerense, donde la relación entre el kirchnerismo y el kicillofismo continúa atravesada por diferencias políticas y estratégicas. Ochoa, que se referencia en el gobernador, buscó plantear una convivencia entre ambos liderazgos y ubicó a Cristina como una figura que debería acompañar el proyecto político de Kicillof.
La concejal incluso reconoció que hablar de la expresidenta la moviliza especialmente. “Yo creo que va a pasar porque es una gran estadista y una mujer muy inteligente”, sostuvo sobre la posibilidad de que Cristina vuelva a ocupar un lugar central en la política. Luego, visiblemente emocionada, admitió “me emociona hablar de Cristina”.
Pero detrás de la reivindicación también apareció una referencia al estado de ánimo que atraviesa a parte del espacio kicillofista. Ochoa habló de las emociones que genera la disputa interna y reconoció que existe enojo, aunque planteó que esa sensación no debería conducir las decisiones políticas. “Hay un montón de cosas que me movilizan, también por el enojo, pero no debe ser el enojo lo que lo guía a uno”, señaló.
La frase expone una tensión que atraviesa al MDF en medio de la disputa más amplia por el liderazgo del peronismo bonaerense. El sector que responde a Kicillof construye su propia identidad política y busca posicionar al gobernador como una referencia nacional del peronismo, mientras el kirchnerismo mantiene a Cristina como su principal figura y reclama un lugar central en la definición del futuro del espacio.
La bronca que generó la declaración de Ochoa en sectores del kicillofismo abre incógnita sobre lo que puede suceder durante el próximo fin de semana. Saladillo será la sede del plenario de la Séptima Sección del MDF y se espera que el pase de factura esté a la orden del día.
En ese marco, el planteo de Ochoa aparece como una síntesis de una parte del kicillofismo que reivindica a Cristina pero, al mismo tiempo, pretende que esa reivindicación no implique resignar el liderazgo político de Kicillof. La expresión “la queremos libre y apoyando a nuestro gobernador” resume esa posición con particular claridad.
La concejal también puso el foco en la responsabilidad que tienen quienes ocupan cargos electivos y llamó a no perder de vista a los votantes que acompañaron las listas del espacio. “Uno es concejal y no debe olvidar jamás que hay mucha gente que acompañó esa lista”, remarcó.
Las declaraciones se conocen en un momento en que el MDF busca consolidar su estructura territorial y avanzar en su construcción política de cara a 2027. En los últimos días, el espacio kicillofista viene activando reuniones y plenarios en distintos puntos de la provincia, con la mira puesta tanto en los distritos como en la discusión por el futuro liderazgo del peronismo.
Así, el mensaje de Ochoa no solamente mostró la dimensión emocional que todavía conserva Cristina dentro del peronismo, sino que también dejó expuesta una de las discusiones que atraviesan al kicillofismo. Cómo sostener una identidad política propia alrededor del gobernador sin convertir la distancia con Cristina en una ruptura con una parte central de su propia identidad peronista.